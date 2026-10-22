네이버, K팝 맞춤형 광고 전략 공개...SM·JYP·YG 등 참여

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AI 옥외광고·콘텐츠 연계 마케팅 강화

전국 35만9000개 매체 활용...팬덤 공략

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버가 인공지능(AI) 기반 디지털옥외광고와 콘텐츠 플랫폼을 결합한 K팝 맞춤형 광고 전략을 공개했다. 온라인과 오프라인 광고를 연계해 아티스트의 홍보 효과를 높이고 엔터테인먼트 업계와의 협력을 확대한다는 방침이다.

네이버는 경기 성남시 제2사옥 1784에서 '네이버 엔터테인먼트 데이 2026' 콘퍼런스를 개최했다고 22일 밝혔다.

22일 경기 성남시 네이버 제2사옥 1784에서 열린 '네이버 엔터테인먼트 데이 2026'에서 네이버 관계자가 K팝 팬덤을 겨냥한 광고 전략을 발표하고 있다. [사진=NAVER]

이번 행사는 K팝 아티스트 홍보에 특화된 네이버의 광고 상품과 마케팅 전략을 소개하기 위해 마련됐다. 네이버 광고 공식 파트너사인 글링크미디어와 공동으로 진행했으며, SM·JYP·YG 등 국내 주요 엔터테인먼트 기업 관계자들이 참석했다.

네이버는 네이버지도와 치지직, 웹툰, 크림(KREAM) 등 10~20대 이용자가 선호하는 서비스를 활용해 K팝 팬덤을 대상으로 한 마케팅을 강화하고 있다.

지난 7월 아이돌 그룹 '리센느'의 디지털 싱글 홍보를 위해 약 2주간 진행한 캠페인에서는 검색 노출량과 클릭 수가 각각 평균 대비 1.8배, 1.6배 이상 증가한 것으로 나타났다.

22일 경기 성남시 네이버 제2사옥 1784에서 열린 '네이버 엔터테인먼트 데이 2026'에서 네이버 관계자가 K팝 팬덤을 겨냥한 광고 전략을 발표하고 있다. [사진=NAVER]

이번 행사에서는 네이버의 버추얼 프로덕션 스튜디오 '비전스테이지(VISION STAGE)'를 비롯해 엔터테인먼트 지식재산권(IP) 맞춤형 광고, 디지털옥외광고 활용 전략, 숏폼 서비스 클립과 스트리밍 플랫폼 치지직을 활용한 마케팅 사례 등이 소개됐다.

특히 지난해 11월 선보인 AI 기반 디지털옥외광고(DOOH) 솔루션 '애드부스트 스크린(ADVoost Screen)' 활용 전략이 주요 사례로 제시됐다.

애드부스트 스크린은 영화관과 전광판, 대중교통, 편의점, 엘리베이터 등 다양한 오프라인 매체에 맞춤형 광고를 집행할 수 있는 솔루션이다. 전국 17개 시도에 설치된 35만9000대의 디지털 매체를 통해 광고를 송출할 수 있다.

네이버는 올해 아이브와 리센느 등 K팝 아티스트의 컴백 시기에 애드부스트 스크린을 비롯한 자사 광고 상품과 콘텐츠 서비스를 연계한 통합 마케팅을 진행했다.

22일 경기 성남시 네이버 제2사옥 1784에서 열린 '네이버 엔터테인먼트 데이 2026'에서 네이버 관계자가 K팝 팬덤을 겨냥한 광고 전략을 발표하고 있다. [사진=NAVER]

앞으로는 엔터테인먼트 기업들과 협력해 온라인과 오프라인을 연결하는 광고 전략을 확대할 계획이다.

이용자가 디지털옥외광고에서 아티스트의 소식을 접한 뒤 네이버 검색으로 관련 정보를 확인하고, 치지직과 클립 등에서 영상 콘텐츠를 시청하는 방식이다. 네이버는 이를 통해 광고 노출부터 콘텐츠 소비까지 이어지는 마케팅 환경을 구축한다는 구상이다.

이종민 네이버 비즈니스 수익화 부문장은 "이번 네이버 엔터테인먼트 데이 2026 행사를 통해 엔터테인먼트 업계 광고주들과 동반 성장 전략을 함께 논의하게 됐다"며 "오랜 기간 집약해 온 미디어 콘텐츠 기술력과 서비스 경쟁력을 바탕으로 국내 엔터테인먼트 산업 부흥을 위한 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com