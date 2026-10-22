삼성E&A, 3분기 영업이익 5006억원...전년比 183.6% ↑

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매출 2조9105억원...전년 3분기보다 45.8%↑

7800억 규모 자사주 취득·소각...주주가치 제고·임직원 상여

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성E&A가 올해 3분기 영업이익으로 5006억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 183.6% 증가하는 실적을 기록했다.

삼성E&A는 22일 올해 3분기 연결기준 매출은 2조9105억원, 영업이익은 5006억원을 기록했다고 공시했다. 이는 지난해 3분기와 비교해 매출은 45.8%, 영업이익은 183.6% 증가한 수치다.

삼성E&A는 대형 화공 프로젝트와 첨단산업 프로젝트 매출이 반영되고, 철저한 프로젝트 원가 관리와 인공지능(AI), DT, 로보틱스 등 기술 기반 사업수행으로 생산성과 수익성이 개선됐다고 설명했다.

삼성E&A 로고. [사진=삼성E&A]

3분기 신규 수주액은 9조4000억원이며 3분기 말 기준 수주잔고는 27조2000억원으로 지난해 매출(9조원) 기준으로 약 3년치 일감을 확보한 상태다.

특히 지난 9월 사우디 사빅 애그리뉴트리언츠로부터 약 4조7000억원(약 35억달러) 규모 비료 프로젝트를 단독으로 수주하기도 했다.

삼성E&A는 올해 수주와 영업이익 연간 목표를 3분기 만에 초과 달성하게 됐다. 올해 1~3분기 누적 매출은 7조7872억원, 영업이익은 9619억원을 기록했다. 누적 수주액은 17조1000억원이다.

이에 회사는 올해 수주와 영업이익 목표액을 각각 12조원에서 19조원으로, 8000억원에서 1조4000억원으로 상향 조정했다.

한편 삼성E&A는 이날 이사회를 열고 23일부터 2027년 1월 22일까지 3개월간 약 7800억 규모 자기주식 취득을 결정했다.

구체적으로 6900억원은 주주가치 제고 목적으로 자기주식 취득 후 소각할 예정이고, 나머지 900억원은 임직원 상여 지급에 활용될 계획이다.

삼성E&A 관계자는 "풍부한 수주잔고를 바탕으로 철저한 프로젝트 관리와 혁신기술 기반 수행 차별화를 통해 양질의 수주 성과와 안정적인 실적 흐름을 이어가겠다"며 "화공, 첨단산업, 뉴에너지 전 부문의 균형있는 성장을 통해 중장기 지속성장 기틀을 공고히 해나가겠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com