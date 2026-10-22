롱샷, 선공개곡 '마스터피스'로 컴백 예열…11월 10일 EP 발매

AI 핵심 요약beta
- 롱샷은 21일 선공개곡 ‘마스터피스’를 발매했다
- 신곡은 사랑을 걸작에 빗댄 얼터너티브 알앤비다
- 새 EP ‘스위시’는 11월 10일 공개된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 롱샷이 선공개곡 '마스터피스(Masterpiece)'로 한층 성숙해진 음악적 색깔을 선보이며 컴백 열기를 끌어올렸다.
롱샷은 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 EP '스위시(S.W.I.S.H.)' 선공개곡 '마스터피스'를 발매했다.
'마스터피스'는 사랑하는 대상을 하나의 '걸작(Masterpiece)'에 빗대어 표현한 세련된 얼터너티브 알앤비 트랙이다. 롱샷 멤버들의 섬세한 보컬과 직설적인 가사가 어우러져 사랑의 감정을 롱샷만의 감성으로 깊이 있게 전달한다.
특히 롱샷은 '마스터피스'를 통해 지금까지 선보였던 음악과는 또 다른 새로운 시도를 통해 한층 성숙해진 음악과 사운드로 팬들을 만날 예정이다.
음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 감각적인 영상미로 한 편의 예술 작품을 보는 듯한 몰입감을 선사하고 있다. 뮤직비디오 속 세련된 색감과 유려한 카메라 워크가 현실과 환상을 넘나드는 다채로운 장면을 펼쳐냈고, 불타는 지붕과 방, 문이 끝없이 늘어진 하얀 복도 등 독창적인 공간 연출이 시선을 사로잡으며 듣고 보는 재미를 높였다. 여기에 일본 배우 미요시 아야카가 영상 속 뮤즈로 등장해 완성도를 높였다.
선공개곡 '마스터피스'가 수록된 '스위시'는 'Swag with integrity shapes history(스웨그 위드 인테그리티 셰이프스 히스토리)'의 약자로, 진정성 있는 태도를 바탕으로 새로운 흐름을 만들어가겠다는 의지를 담은 작품이다.
롱샷은 지난 1월 정식 데뷔 후 독창적인 사운드와 독보적인 카리스마로 대중의 주목을 받았다. 데뷔곡 '문워킨(Moonwalkin)'이 최근 10월 미국 라디오 방송 데이터 및 차트를 집계하는 미디어베이스의 톱40 차트에 진입하는 등 차세대 글로벌 아티스트로서의 입지를 다지고 있다.
한편 롱샷의 선공개곡 '마스터피스'는 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있으며, 새 EP '스위시'는 오는 11월 10일 공개된다.
moonddo00@newspim.com