롱샷, 11월 10일 컴백 확정…새 EP '스위시' 발매

AI 핵심 요약beta
- 롱샷이 12일 새 EP 스위시 발매를 알리며 컴백했다.
- 새 EP는 11월 10일 발매되며 약 10개월 만의 신보다.
- 진정성 있는 태도와 새 음악적 시도를 담은 작품이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 롱샷이 오는 11월 새 EP를 발매하고 약 10개월 만에 컴백한다.
12일 소속사 모어비전은 롱샷의 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 컴백 트레일러 영상을 공개하며, 오는 11월 10일 새 EP '스위시(S.W.I.S.H.)' 발매를 알렸다.
공개된 영상 속 롱샷은 절제된 영상미 속에서도 흑백 화면을 기반으로 카리스마와 자유분방한 에너지를 드러냈다. 또한 도심을 배경으로 스트릿 무드가 물씬 느껴지는 스타일링이 시선을 사로잡으며 팬들의 호기심을 자극했다.
특히 롱샷은 화려한 장면 전환과 빛을 활용한 분위기 반전을 통해 극적인 무드를 배가시켰고, 짙은 눈빛을 드러내며 신보를 향한 기대감을 한층 고조시켰다.
롱샷이 지난 1월 정식 데뷔 이후 약 10개월 만에 선보이는 EP '스위시'는 'Swag with integrity shapes history(스웨그 위드 인테그리티 셰이프스 히스토리)'의 약자로, 진정성 있는 태도를 바탕으로 새로운 흐름을 만들어가겠다는 의지를 담은 작품이다. 전작들과 같은 방향성을 유지하면서도 지금까지 보여주지 않았던 새로운 음악적 시도와 한층 성장한 아티스트로서의 면모를 함께 담아낼 예정이다.
롱샷은 '박재범 1호 아이돌'로 지난 1월 첫 번째 EP '샷 콜러스(SHOT CALLERS)'를 발매하고 가요계에 데뷔했다. 데뷔 후 38일 만에 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파한 데 이어, 데뷔 앨범이 '2026 빌보드 베스트 K-팝 앨범'에 선정되는 등 차세대 글로벌 아티스트로서의 입지를 다지고 있다.
한편 롱샷의 새 EP '스위시'는 오는 11월 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며, 공식 SNS를 통해 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.
moonddo00@newspim.com