김민석 "가상자산 과세, 집중 점검 시작할 때…올해 안으로 결론낼 것"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 22일 가상자산 과세를 올해 안에 최종 논의했다
- 김 대표는 시장·청년층·과세제도 여건을 집중 점검해야 한다고 밝혔다
- 당정은 예산 논의와 함께 과세 시행 여부를 올해 안에 정리하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 새해부터 적용될 예정인 가상자산 과세 문제와 관련해 "집중 점검을 시작할 때가 됐다"며 올해 안으로 당정 간 협의 및 집중 논의를 거쳐 최종 결론을 내리겠다고 밝혔다.
김 대표는 22일 당 공식 유튜브 채널 '민주당TV'의 프로그램 '민티07'에 출연해 "현재까지는 원칙대로 그대로 시행(과세)하는 것으로 돼 있지만, 최근 이에 대한 목소리가 높고 다양한 의견이 많다"며 이같이 말했다.
김 대표는 "과거 금융투자소득세(금투세) 논쟁 때도 오랜 논의 끝에 유예를 결정한 바 있다"며 "가상자산 역시 그동안 몇 차례 유예됐고, 시장 환경이 괜찮은지, 청년층의 목소리가 어떤지, 과세 제도가 충분히 갖춰졌는지 등을 점검해야 한다"고 지적했다.
그러면서 "어제 재경부 장관이 오셨길래 이 문제에 관심을 갖고 최종 점검을 해 결론을 내리자고 얘기했다"며 "올해 예산 논의가 가장 큰 문제인 만큼, 집중적으로 논의해서 올해 안에 정리를 해야 할 것"이라고 강조했다.
앞서 김 대표는 전날(21일) 자신의 엑스(X, 옛 트위터)를 통해서도 가상자산 과세 제도에 대한 신중한 접근 필요성을 시사했다.
김 대표는 게시글을 통해 "성장의 성과를 국민 모두의 체감으로 만드는 것이 숙제이자 고민"이라며 "지방, 청년, 주거, 일자리, 소상공인 등 성장의 그늘이 없도록 챙기는 정책과 예산을 살피고 있다"고 했다.
이어 "가상자산 과세 문제도 여러 의견을 듣고 있다"며 "제도의 정비, 청년들의 목소리, 현실의 여건을 두루 살피는 토론으로 국회와 정부가 합리적인 해법을 찾아가도록 하겠다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com