온라인과 매장 연결한 GS리테일…아태 유통혁신 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- GS리테일은 22일 아태소매업자대회에서 유통혁신 대상을 수상했다
- 온라인·오프라인 연계와 AI 기반 고객 경험 혁신을 인정받았다
- GS25 해외 매장 확대와 GS더프레시 가맹사업도 성과로 평가받았다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 아시아·태평양 지역 유통산업 최고 권위의 시상식에서 유통혁신 부문 대상을 수상했다.
GS리테일은 지난 7~10일 일본 도쿄에서 열린 제22회 아태소매업자대회에서 유통혁신 부문 대상을 받았다고 22일 밝혔다. 아태소매업자대회는 아시아·태평양 지역 18개국 4000명이 참가하는 행사로, 회원국 중 유통 혁신에 기여한 기업을 선정해 시상한다.
GS리테일은 온라인과 오프라인을 연계하는 O4O(Online for Offline) 생태계 구축, 인공지능(AI)을 활용한 고객 경험 혁신, 해외 시장 진출 등이 평가받았다.
GS리테일은 '우리동네GS' 앱과 GS25, GS더프레시 등 전국 1만 8600여 개 매장을 연결하는 O4O 생태계를 구축했다. 앱에는 퀵커머스, 와인25플러스, 나만의 냉장고, 사전예약 판매 등 서비스를 탑재해 온라인과 오프라인을 넘나드는 쇼핑 경험을 제공한다.
편의점 GS25는 베트남과 몽골에 진출해 현지 시장에 최적화한 상품 운영과 점포 관리 시스템을 적용하고 있다. 해외 매장은 740개다. 홈쇼핑 GS샵은 생성형 AI를 활용해 모바일 앱을 개편했으며, 고객의 구매·장바구니·검색·탐색 데이터를 실시간으로 분석해 앱 화면의 50% 이상을 개인별 관심사에 맞춰 자동 구성한다. 노출 상품의 80% 이상을 AI가 선별한다.
슈퍼마켓 GS더프레시는 가맹 사업 모델을 중심으로 사업 구조를 변화시키고 있다. 현재 매장은 609점으로 업계 1위이며, 가맹점 비중은 81%를 넘었다. 본부가 진열과 발주를 지원하는 '체인오퍼레이션'을 고도화해 가맹점 운영 효율과 고객 서비스 품질을 향상시키고 있다.
nrd@newspim.com