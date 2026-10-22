CU, 프리미엄 수입과자 확대…랑그리·쥴스 데스트루퍼 선봬

AI 핵심 요약beta
- CU는 22일 일본 랑그리 소금우유샌드를 업계 단독 출시했다
- 28일 일본 쿠키 2종과 벨기에 비스킷 2종을 추가 출시했다
- CU는 수입과자 흥행에 힘입어 프리미엄 상품군을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CU가 일본과 벨기에의 프리미엄 쿠키를 잇달아 선보이며 수입과자 상품군을 강화한다.
CU는 일본 프리미엄 쿠키 브랜드 '랑그리'의 '랑그리 소금우유샌드'(5000원)를 업계 단독으로 출시했다고 22일 밝혔다.
랑그리는 얇고 바삭한 쿠키 사이에 크림을 채운 프랑스식 샌드 쿠키 랑그드샤를 전문으로 하는 일본 브랜드다. 28일에는 초콜릿 크림을 사용한 '랑그리 초코크림샌드'와 우지산 말차를 활용한 '랑그리 우지말차샌드'를 추가로 출시한다.
벨기에 왕실에 공식 납품하는 비스킷 브랜드 '쥴스 데스트루퍼' 5종도 순차 출시한다. 이달 28일 '쥴스 버터와플즈'와 '쥴스 버터와플초코'를 먼저 선보이고, 다음 달 4일에는 '쥴스 오리지날와플', '쥴스 크리스프앤크림바닐라', '쥴스 크리스프앤크림초코' 3종을 추가로 출시한다. 제품 가격은 모두 7700원이며, 11월 한 달간 교차 2+1 행사를 진행한다. 쥴스 데스트루퍼는 최상급 버터와 마다가스카르산 천연 바닐라, 발렌시아산 아몬드, 벨기에산 초콜릿 등을 사용하며 방부제와 인공향료, 인공색소를 넣지 않는다.
CU의 수입과자 확대 배경에는 소비자들의 높은 관심과 판매 성과가 있다. 지난해 일본 디저트 '홋카이도 수플레 푸딩'을 16만 개 한정 판매한 결과 출시 한 달 만에 완판됐다. 지난 14일 선보인 일본 과자 메이지 '죽순마을 초코과자'도 출시 일주일 만에 3만 개가 팔렸으며, 300여 종의 CU 비스킷 카테고리에서 매출 상위 5위권에 진입했다.
nrd@newspim.com