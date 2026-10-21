[전국체전] 'AG 수영 金' 김영범, 금 4·은1로 대회 마무리

AI 핵심 요약beta
- 김영범은 21일 전국체전 자유형 100ｍ에서 우승했다
- 자유형 50ｍ와 계영 2종목 포함 4관왕을 달성했다
- 김영범은 지난해에도 금메달 4개와 은메달 1개를 땄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임 수영에서 한국 선수 중 유일하게 금메달을 획득한 김영범(강원도청)이 제107회 전국체육대회를 4관왕으로 마쳤다.
김영범은 21일 제주시 제주종합경기장 수영장에서 열린 대회 남자 일반부 자유형 100ｍ 결승에서 48초18의 기록으로 이유연(고양시청·49초17), 장민교(구미시체육회·49초78)를 제치고 우승했다.
앞서 김영범은 지난 18일 자유형 50ｍ와 계영 800ｍ, 20일 계영 400ｍ에서 금메달을 딴 후 마지막 출전 종목에서도 우승해 4개의 금메달을 수확했다.
실업 무대에 데뷔한 지난해 전국체전에서 김영범은 5개 종목에 출전해 금메달 4개와 은메달 1개를 획득했다.
이날 기준 이번 전국체전에서 가장 많은 메달을 딴 선수는 체조 여서정이다. 그는 개막 전 열린 대회에서 금메달 4개(개인종합, 마루운동, 평균대, 도마), 은메달 1개(단체종합), 동메달 1개(이단평행봉)를 땄다.
한편 김영범은 아이치·나고야 대회에서 남자 자유형 50ｍ 금메달을 포함해 은메달 2개와 동메달 2개도 목에 걸었다.
willowdy@newspim.com