세종학교지원본부, 학교폭력 조사·갈등 중재 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 21일 충북 옥천에서 학교폭력 대응 워크숍을 진행했다
- 전담조사관과 중재단은 조사·보고서 작성과 갈등 중재 기법을 익혔다
- 참석자들은 현장 경험을 공유하고 심리 회복 프로그램에도 참여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관계 회복 등 사례 중심 실무 교육
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청 학교지원본부가 학교폭력 사안의 공정한 조사와 학생 간 갈등 중재를 위한 현장 대응 역량을 강화했다.
21일 학교지원본부에 따르면 이날 충북 옥천 일원에서 학교폭력 전담조사관과 화해중재지원단을 대상으로 '2026년 역량 강화 워크숍'이 진행됐다.
이번 연수는 현장 중심의 실무교육을 통해 학교폭력 조사와 갈등 중재의 전문성을 높이고 교육공동체가 신뢰할 수 있는 사안 처리 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
연수에서는 김시은 화해중재부 변호사가 실제 사례를 바탕으로 학교폭력 사안 조사 방법과 보고서 작성 요령, 증거 수집 시 유의사항 등을 설명했다.
이어 참석자들은 화해중재지원단의 갈등 중재 시연을 통해 관계 회복 대화모임의 진행 과정을 살펴보고 학교 현장에서 활용할 수 있는 실전 중재 기법을 익혔다.
상근직 전담조사관을 중심으로 4개 팀별 협의회도 진행했다. 참석자들은 사안 조사 과정에서 겪는 어려움과 민원 대응 경험, 화해중재 성공 사례 등을 공유하고 현장에 적용할 수 있는 개선 방안을 논의했다.
또 업무 스트레스와 감정 노동에 지친 조사관과 지원단을 위해 심리적 회복을 돕는 프로그램에서는 참석자들이 산책과 소통을 통해 재충전의 시간을 가졌다.
이주희 본부장은 "학교폭력 사안의 공정한 조사와 갈등의 교육적 해결은 건강한 학교문화를 만드는 핵심 요소"라며 "전담조사관과 화해중재지원단의 전문성을 지속적으로 높여 학교폭력 대응과 관계 회복을 위한 지원 체계를 강화하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com