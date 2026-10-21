李대통령 "韓, 美·中과 함께 최상위 AI 선도국…실제 성과 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 한국의 세계 최상위 AI 선도국 진입을 환영했다
- 이 대통령은 독자 모델 개발과 공공투자를 주요 성과로 꼽았다
- 정부와 기업이 AI 경쟁력을 국민 일상과 경제 성장으로 연결하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 21일 대한민국이 미국·중국과 함께 세계 최상위 인공지능(AI) 선도국 그룹에 포함된 사실을 전하며 "AI 기술과 산업의 발전 성과가 국민의 일상과 우리 경제의 성장으로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "한국이 미국·중국과 함께 세계 최상위 AI 선도국 그룹에 포함됐다는 발표가 있었다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 한국을 선도국으로 평가한 이유를 소개했다. 이 대통령은 "첫째, 독자 AI 모델 개발에서 리더십 발휘"라며 "둘째, AI 생태계 육성과 컴퓨팅 인프라 확충에 대규모 공공 투자를 집중한 점을 높이 평가했다"고 설명했다.
이 대통령은 "이제 중요한 것은 이 경쟁력을 실제 성과로 만드는 일"이라며 "정부와 기업이 함께 AI 기술과 산업의 발전을 이끌고 그 성과가 국민의 일상과 경제 성장으로 이어지도록 하겠다"고 강조했다.
BCG는 20일(현지시간) 발표한 'AI 성숙도 매트릭스 2026(The AI Maturity Matrix 2026)' 보고서에서 한국을 최상위 그룹인 'AI 선도국(AI Pioneers)'으로 분류했다. 이번 조사는 2024년 첫 조사 이후 2년 만에 실시된 평가다. 한국은 이번에 일본과 함께 최상위 단계에 새로 진입했다.
pcjay@newspim.com