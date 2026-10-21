李대통령 "사북, 韓 성장 이끈 곳…정의 세운 역사로 남게 노력"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 사북민주항쟁 기념식에서 국가폭력 피해자들에게 위로를 전했다
- 사북 광부들의 투쟁은 인간다운 삶과 노동 존엄을 요구한 외침이었다고 밝혔다
- 사북의 역사가 고통과 침묵 아닌 존엄과 정의로 남도록 노력하겠다고 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
송상교 진화위 위원장 대독
"국가권력 폭력으로 대응했고
광부들에게 낙인마저 씌웠다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 21일 46주년 사북민주항쟁 기념식을 맞아 "사북의 역사가 고통과 침묵이 아닌 존엄과 정의를 바로 세운 역사로 남을 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 송상교 '진실·화해를 위한 과거사 정리위원회(진화위)' 위원장이 대독한 기념사를 통해 이같이 말했다.
이 대통령은 "46년이라는 긴 세월 동안 국가폭력의 상처를 가슴에 안은 채 모진 세월을 견뎌온 모든 분들께 정부를 대표해 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 했다.
이 대통령은 "사북은 대한민국 석탄 생산의 상당 부분을 도맡으며 지역과 국가의 성장을 이끈 곳이었다"면서 "그러나 그 이면에는 목숨을 걸고 일하면서도 열악하게 살아야만 했던 광부들의 땀과 눈물, 심지어 국가 권력에 의한 깊은 상처가 짙게 남은 곳이기도 하다"고 설명했다.
이어 "46년 전 칠흑 같은 막장 속에서 석탄가루를 마셔가며 온 나라의 에너지를 책임졌던 광부들의 요구는 그리 거창한 것이 아니었다"며 "'그저 인간답게 살게 해달라'는 지극히 당연한 권리와 노동의 존엄에 대한 절박한 외침이었다"고 밝혔다.
그러면서 "그저 성실하게 살던 광부들의 간절한 요구는 경찰의 뺑소니를 계기로 투쟁으로 이어졌고 진압 과정에서 경찰이 죽거나 다치기도 했다"며 "이후 극단적 대립 상황 속에 이어진 자극적인 언론보도는 노조 지부장 가족들에게 씻을 수 없는 상처를 남기기도 했다"고 강조했다.
이 대통령은 "국가권력은 이를 수습하기는커녕 폭력으로 대응했고 광부들에게 억울한 낙인마저 뒤집어씌웠다"며 "가혹한 연행과 고문, 수십 년간 이어진 차별은 하나의 마을 공동체를 붕괴시키는 데 이르렀고 광부들과 주민들의 삶을 깊고 어두운 고통 속에 가뒀다"고 말했다.
이 대통령은 "뒤늦게나마 진실화해위원회의 진상 규명 등을 바탕으로 사북민주항쟁 과정에서 자행된 국가폭력의 실상이 밝혀지고 있지만 지난 세월 동안 여러분의 가슴에 맺힌 한과 상처를 치유하기에는 여전히 부족하다는 것을 잘 알고 있다"고 밝혔다.
이 대통령은 "다시 한번 사북의 광부들과 그 가족 여러분, 사북에서 목숨을 잃거나 상처를 입은 모든 분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 전했다.
사북사건은 1980년 4월 정선군 사북읍 동원탄좌 광부들이 저임금과 열악한 노동환경에 항의해 파업을 하며 일어났다. 경찰과의 대치 속에서 사태는 대규모 폭력으로 번졌고 계엄사령부는 광부와 주민 약 200명을 체포하고 연행했다. 이 과정에서 불법 구금과 고문 등 인권 침해가 발생했다.
pcjay@newspim.com