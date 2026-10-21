李대통령 "유가로 국민 고통 받지 않게 최선…정유사 손실 정부가 부담"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 원유 수급 위기에 선제 대응했다고 밝혔다
- 정부는 정유사 국내 공급가격과 물량을 관리하고 손실을 부담했다
- 국내 공급량을 조정해 유가 안정과 정유사 수출 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 21일 미국·이란 전쟁으로 불거진 원유 수급 위기에 선제적 대응을 펼쳐왔다고 밝히며 국내 유가 안정에 힘쓰겠다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스( X·구 트위터)에 "유가로 국민이 고통받거나 관련 산업들이 피해 보지 않도록 최선을 다하고 있다"며 "유가 관리와 정유 수출 걱정하지 말라"고 썼다.
이 대통령은 "우리는 중동전쟁에 따른 긴급조치로 정유사들의 국내공급 최고가를 지정하고 국내 공급물량을 유지하도록 행정명령을 발동하고 있다"며 "정유사 손실은 정부가 부담한다"고 설명했다.
이어 "국내 경유, 휘발유 소매가는 적정선에서 매우 잘 유지·관리되고 있다"고 덧붙였다.
이 대통령은 다만 "최근 정유사 생산능력이 회복되고 국내 경유 소비가 줄어 국내 의무 공급량을 적정하게 줄이고 정유사들의 수출물량을 늘릴 수 있도록 준비 중"이라며 "수출물량을 통제하지 않고 최고가만 통제하면 국내공급량 부족으로 주유소에 줄을 서 장사진을 이루는 상황도 생길 수 있다"고 설명했다.
이 대통령은 "적정가격에 적정량을 국내 공급하고 정유사들도 고가에 많이 수출할 수 있도록 잘 조정하겠다"고도 약속했다.
pcjay@newspim.com