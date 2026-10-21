대전서부교육청, 신규 초등교사 생활지도 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전서부교육지원청은 21일 신규 초등교사 28명 대상 멘토링을 운영했다
- AI 디지털 도구를 활용한 생활지도 방법과 학급경영 방안을 공유했다
- 6개 그룹 멘토링으로 생활지도 고민을 나누고 실질적 해법을 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전서부교육지원청이 신규 초등교사들의 안정적인 학교 현장 적응을 돕기 위한 맞춤형 멘토링을 통해 생활지도 역량을 높였다.
21일 서부교육지원청은 이날 관내 초등 신규교사 28명을 대상으로 '2026학년도 온(溫)마음 나눔장학' 3회차 프로그램을 운영했다고 밝혔다.
온마음 나눔장학은 수석교사와 신규교사를 연결해 수업 전문성과 생활지도, 학급경영 등 교직 생활에 필요한 역량을 단계적으로 지원하는 프로그램이다. 지난 5월 첫 만남을 시작으로 연간 4회 운영된다.
이번 프로그램은 '애정 가득 학급경영'을 주제로 신규교사들이 학교 현장에서 겪는 생활지도 고민을 공유하고 실질적인 해결 방안을 찾는 데 중점을 뒀다.
연수에서는 참샘스쿨 김차명 대표가 'AI 디지털 교육혁신, 수업 설계를 넘어 생활지도까지'를 주제로 특강을 진행하고 디지털 협업 도구를 활용한 생활지도 방법과 학교 현장 적용 방안을 소개했다.
참석자들은 6개 그룹별 멘토링을 통해 생활지도 경험과 어려움을 공유하고 수석교사의 노하우를 바탕으로 실질적인 지도 방안을 모색했다.
조성만 교육장은 "신규교사들이 교직 생활에서 마주하는 어려움을 혼자 감당하기보다 동료 교사들과 나누며 함께 성장하는 것이 중요하다"며 "신규교사들이 교직에 대한 보람과 자신감을 키우고 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com