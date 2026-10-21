HD현대로보틱스, 피지컬 AI 양팔로봇 첫 공개…휴머노이드 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- HD현대로보틱스는 21일 양손 정밀작업 로봇을 공개했다
- 지능형 양팔로봇은 양팔과 다섯 손가락으로 작업한다
- 부품 조립부터 용접·도장까지 활용 범위를 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대로보틱스가 사람처럼 양손을 활용해 정밀작업을 수행하는 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇을 공개하며 제조 현장용 휴머노이드 시장 공략에 나섰다.
HD현대로보틱스는 21일 대구 엑스코에서 개막한 '미래혁신기술박람회 2026(FIX 2026)'에서 개발 중인 '지능형 양팔로봇'을 처음 선보였다고 밝혔다.
이 로봇은 인간의 상체를 닮은 구조로, 양팔과 다섯 손가락을 갖췄다. 양팔은 각각 7kg의 물체를 다룰 수 있으며 작업 반경은 630mm다. 물체를 쥐거나 옮기는 정밀작업에 초점을 맞췄다.
HD현대로보틱스는 자체 개발한 로봇 파운데이션 모델을 탑재해 주변 환경을 인식하고 작업 동작을 스스로 생성하도록 할 계획이다. 지난 9월 투자한 에이딘로보틱스와 협력해 힘·촉각 센서도 고도화한다.
향후 바퀴형 이동 플랫폼을 결합하고 이족보행 기술까지 확보할 방침이다. 로봇은 부품 묶음 작업과 조립 공정에 우선 적용한 뒤 용접·도장 등으로 활용 범위를 넓힐 예정이다.
HD현대로보틱스 관계자는 "산업용 로봇 시장에서 축적한 설계·제어·양산 기술을 바탕으로 피지컬 AI 로봇 기술 선점에 나서겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com