하나카드 트래블로그, 고객 수수료 절감액 5000억원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 하나카드는 21일 트래블로그 누적 수수료 절감액이 5000억원을 돌파했다고 밝혔다
- 누적 환전액도 9월 말 기준 8조원을 넘어서며 증가 속도가 빨라졌다
- 하나카드는 무료 환전과 해외 수수료 면제 혜택이 고객 선택을 이끌었다고 분석했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드의 해외여행 서비스 '트래블로그'를 통해 고객이 절감한 환전·해외결제·해외 ATM 인출 수수료가 누적 5000억원을 넘어섰다.
하나카드는 지난 9월 말 기준 트래블로그의 누적 수수료 절감액이 5000억원, 누적 환전액은 8조원을 돌파했다고 21일 밝혔다.
트래블로그는 하나금융그룹의 통합 멤버십 앱 '하나머니'에서 58종 통화를 365일 24시간 무료로 환전하고, 트래블로그 카드로 해외결제와 ATM 인출 수수료 면제 혜택을 받을 수 있는 여행 서비스다.
하나카드는 올해 9월 기준 해외체크카드 점유율에서 44개월 연속 1위를 유지하고 있다고 설명했다. 무료 환전(환율 우대 100%)과 해외 이용수수료 면제, 해외 ATM 인출수수료 면제 등을 통해 고객의 금융 비용을 줄였다는 설명이다.
2022년 7월 출시 이후 고객 수수료 절감액이 누적 1000억원을 돌파하기까지는 23개월이 걸렸다. 이후 3000억원에서 4000억원까지는 6개월, 4000억원에서 5000억원까지는 5개월이 소요됐다.
누적 환전액도 증가했다. 올해 3월 6조원을 돌파한 이후 6개월 만에 약 2조원 늘어 9월 말 8조원을 넘어섰다. 누적 환전액이 4조원에서 6조원으로 늘어나는 데 10개월이 걸렸던 것과 비교하면 증가 속도가 빨라졌다. 하나카드는 '3초 만에 환전'할 수 있는 편의성이 최근 환율 변동 장세에서 고객의 선택을 받은 것으로 분석했다.
올해 7월 출시한 무빙(MOVING)카드에서도 트래블로그 서비스를 이용할 수 있다. 무빙카드는 3일 연속 사용하면 다음 날부터 특정 영역의 적립률이 두 배로 높아지는 상품으로, '트래블로그 스위치 서비스'를 탑재했다.
하나페이 앱에서 해외결제 수단을 외화 하나머니로 설정하면 트래블로그 카드와 동일하게 58종 통화 무료 환전(환율 우대 100%), 해외 이용수수료 면제, 해외 ATM 인출수수료 면제 혜택을 받을 수 있다.
하나카드 관계자는 "트래블로그 스위치 서비스를 원더카드2.0과 하나 나라사랑카드에 이어 무빙카드에도 확대하게 됐다"며 "앞으로도 대한민국 국민 모두가 사랑하는 '모두의 트래블로그'가 되도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com