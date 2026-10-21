정문철 KB라이프 사장, 불법사금융 피해 예방 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 정문철 KB라이프 사장이 21일 금융취약계층 보호 캠페인에 참여했다
- 정 사장은 불법사금융 예방 메시지를 전하며 직원들과 캠페인에 동참했다
- 다음 참여자로 김철주 생명보험협회장을 지목하고 포용금융 실천을 약속했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 정문철 KB라이프 사장이 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호를 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다.
KB라이프는 정 사장이 이환주 KB국민은행장의 지목을 받아 서민금융진흥원이 주관하는 이번 캠페인에 참여했다고 21일 밝혔다.
'사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인은 불법사금융으로 어려움을 겪는 국민을 보호하고 포용금융에 대한 사회적 관심과 참여를 높이기 위해 지난 7월 시작됐다. 금융기관과 공공기관, 지방자치단체 등이 참여하고 있으며, 참여자가 캠페인 메시지를 전하고 다음 참여자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다.
정 사장은 지난 9월 28일 이 행장의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다. '더 이상 불법사금융에 내몰리지 않도록 사람 살리는 금융이 지키겠습니다'라는 메시지가 담긴 팻말을 들고 직원들과 함께 손하트 포즈로 기념사진을 촬영하며 캠페인의 취지를 전했다. 다음 참여자로는 김철주 생명보험협회장을 지목했다.
정 사장은 "불법사금융으로 어려움을 겪는 분들에게 다시 일어설 수 있는 희망을 전하는 이번 캠페인의 취지에 깊이 공감한다"며 "고객의 평생 행복파트너로서 금융취약계층의 어려움에 귀 기울이고, 고객들이 더 이상 불법사금융의 위협에 내몰리지 않도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
이어 "앞으로도 서민금융 지원과 포용금융 실천을 통해 '사람 살리는 금융'의 가치를 지속적으로 확산해 나가겠다"고 덧붙였다.
yunyun@newspim.com