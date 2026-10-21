라온피플, 3분기 영업익 약 12억·누적 흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 라온피플은 21일 3분기 영업이익 11억8000만원을 기록했다
- 3분기 매출은 37억5000만원으로 전년 대비 58.6% 증가했다
- 골프센서와 생성형 AI 매출 확대가 실적 개선을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 전문기업 라온피플은 올해 3분기 별도재무제표 기준 영업이익 11억8000만원을 기록하며 누적 영업이익이 흑자전환했다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 3분기 매출액은 37억5000만원으로 전년 동기 대비 58.6% 증가했다. 영업이익은 전 분기 대비 약 4배 늘어나며 연속 분기 흑자를 기록했다.
이번 실적 개선에는 골프센서와 생성형 AI 등 주요 사업의 매출 증가가 영향을 미쳤다. 골프 사업은 북미와 호주 등 해외시장 공급 확대에 따라 올해 3분기 누적 매출액이 41억8000만원으로 전년 동기 대비 약 380% 증가했다.
공공기관과 기업을 대상으로 공급하는 생성형 AI 플랫폼 '하이펜(HI FENN)'과 '오딘AI(ODIN AI)'의 매출도 전년 동기 대비 각각 816%, 920% 증가했다. 회사는 골프 사업과 생성형 AI 사업의 매출 확대가 실적 개선에 기여했다고 설명했다.
정부의 AI 전환(AX) 관련 연구개발 사업 참여도 확대하고 있다. 라온피플은 최근 총 702억원 규모의 '피지컬 AI SDF 특화 기반모델 연구개발' 국책과제를 수주했으며, 이외에도 다양한 정부 연구개발 사업에 참여하고 있다. 회사는 이를 통해 연구개발 비용 부담을 줄이고 관련 기술 개발과 사업화를 추진하고 있다.
지난해부터 추진한 경영 효율화도 수익성 개선에 영향을 미쳤다는 설명이다. 라온피플은 비상경영체제 아래 수익성이 낮은 사업을 정리하고 AI와 골프 등 주요 사업을 중심으로 조직과 자원을 재배치했다. 이를 통해 비용 구조를 조정하고 주요 사업의 매출 확대에 집중해 왔다.
라온피플 관계자는 "골프센서와 생성형 AI 제품의 매출이 증가하면서 실적이 개선되고 있다"며 "핵심 사업의 경쟁력을 강화하고 효율적인 비용 구조를 유지해 4분기에도 흑자 기조를 이어가겠다"고 말했다.
라온피플은 기존 AI 비전 사업을 기반으로 AI 골프와 생성형 AI 사업을 확대하고 있다. 회사는 향후 주요 사업의 매출 확대와 비용 효율화를 통해 수익성 개선을 이어간다는 계획이다.
nylee54@newspim.com