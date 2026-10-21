한국 여자축구, FIFA 랭킹17위…중국 제치고 아시아 4위로

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자축구대표팀은 20일 FIFA 세계랭킹에서 17위로 두 계단 상승했다
- 아시안게임 동메달로 중국을 제치고 아시아 4위 자리를 되찾았다
- 대표팀은 내년 6월 브라질 여자월드컵을 앞두고 전력 정비에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자축구가 2026 아이치·나고야 아시안게임 동메달 성과에 힘입어 국제축구연맹(FIFA) 세계랭킹 17위로 올라섰다.
한국은 FIFA가 20일(한국시간) 발표한 10월 여자축구 세계랭킹에서 지난 6월보다 두 계단 상승한 17위에 자리했다. 2023년 6월(17위) 이후 3년 4개월 만에 달성한 가장 높은 순위다.
아시아축구연맹(AFC) 회원국 가운데서는 일본(5위), 북한(12위), 호주(15위)에 이어 4번째다. 기존 16위에서 18위로 두 계단 하락한 중국을 제치고 아시아 4위 자리를 되찾았다.
신상우 감독이 이끄는 대표팀은 이달 초 막을 내린 아시안게임에서 값진 동메달을 목에 걸었다. 준결승에서 일본에 0-2로 패했으나 동메달 결정전에서 난적 중국을 1-0으로 제압했다.
중국전 승리로 랭킹 포인트 5.39점을 추가한 한국은 총점 1791.13점을 기록했다. 연령 제한이 없는 여자축구 아시안게임 경기는 A매치로 인정되어 FIFA 랭킹 포인트에 그대로 반영된다.
한국 여자축구의 역대 최고 FIFA 랭킹은 2019년 3월 기록한 14위다. 대표팀은 내년 6월 브라질에서 열리는 FIFA 여자 월드컵 본선 무대를 앞두고 전력 정비에 나선다.
세계랭킹 1위는 2023 여자 월드컵 우승국인 스페인이 유지했다. 미국, 독일, 잉글랜드, 일본이 뒤를 이으며 톱5 구도를 형성했다. 올해 마지막 여자축구 세계랭킹은 오는 12월 7일 발표된다.
psoq1337@newspim.com