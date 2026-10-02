[2026AG] '노진영 결승골' 한국 여자축구, 중국 1-0 제압…8년 만에 동메달

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 축구대표팀이 중국을 꺾고 8년 만에 아시안게임 시상대에 복귀했다.

신상우 감독이 이끄는 한국은 2일 일본 시즈오카현 후쿠로이 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자축구 동메달 결정전에서 중국에 1-0으로 승리했다.

[후쿠로이 로이터=뉴스핌] 노진영(오른쪽)이 2일 일본 시즈오카현 후쿠로이 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자축구 동메달 결정전에서 결승골을 넣었다. 2026.10.02 football1229@newspim.com

한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만에 아시안게임 메달을 따냈다. 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에 이어 통산 네 번째 동메달이다. 중국은 2014년 이후 12년 만의 메달 획득에 실패했다.

결승골은 경기 시작 4분 만에 나왔다. 프리킥 상황에서 중국 수비가 걷어낸 공을 손화연이 머리로 살려냈고, 최유리가 백헤더로 다시 문전으로 연결했다. 이를 쇄도하던 노진영이 머리로 방향을 바꿔 골망을 흔들었다.

한국은 전반 중반 이후 중국의 반격을 막아내며 리드를 유지했다. 전반 17분 샤오쯔친이 페널티박스 정면에서 슈팅 기회를 잡았지만 공이 골문 위로 벗어났다.

추효주와 최유리도 추가골을 노렸지만 중국 수비와 골키퍼에게 막혔다. 한국은 1-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

후반 들어 중국의 공세가 거세졌다. 이번 대회 주전 골키퍼였던 김민정이 어깨 부상으로 빠진 가운데 선발 출전한 김경희가 후반 5분 문전에서 나온 중국의 헤더를 몸을 날려 막아냈다.

후반 24분에는 왕솽이 페널티박스 부근에서 때린 왼발 중거리 슈팅이 크로스바를 강타했다. 중국은 경기 막판까지 크로스와 중거리 슈팅을 앞세워 동점골을 노렸지만 한국 수비진이 집중력을 유지했다.

한국도 역습으로 추가골 기회를 만들었다. 후반 43분 지소연이 상대 수비 뒷공간을 파고들며 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만 득점으로 연결하지 못했다.

한국은 남은 시간 중국의 공세를 막아내며 1-0 승리를 확정했다. 중국전 오랜 무승도 끊었다. 한국의 중국전 승리는 2015년 1월 3-2 승리 이후 11년 만이다.

[후쿠로이 로이터=뉴스핌] 지소연(오른쪽)이 2일 일본 시즈오카현 후쿠로이 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자축구 중국과의 동메달 결정전에서 상대 선수와 경합하고 있다. 2026.10.02 football1229@newspim.com

한국은 이번 대회 준결승에서 일본에 0-2로 패해 사상 첫 아시안게임 결승 진출에는 실패했지만 마지막 중국전에서 승리하며 동메달로 대회를 마쳤다.

지소연은 자신의 여섯 번째 아시안게임 출전에서 네 번째 동메달을 목에 걸었다. 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에 이어 이번 대회에서도 메달을 추가했다.

football1229@newspim.com