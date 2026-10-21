벤츠, 국내 프리미엄 MPV 시장 출사표…'V-클래스' 사전 계약

AI 핵심 요약beta
- 벤츠코리아가 21일 프리미엄 MPV V-클래스 사전계약을 시작했다
- 국내 판매 모델은 1억2400만원의 V 300 d 4MATIC 단일 트림이다
- 237마력 디젤엔진과 에어매틱 서스펜션을 탑재해 11월 인도한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 프리미엄 다목적차량(MPV) 'V-클래스'를 국내에 처음 선보이며 고급 밴 시장 공략에 나선다.
벤츠코리아는 21일부터 V-클래스의 사전 계약을 시작한다고 밝혔다. 국내 판매 모델은 'V 300 d 4MATIC EXCLUSIVE' 단일 트림으로 가격은 1억2400만원이다. 고객 인도는 11월부터 시작된다.
V-클래스는 1996년 처음 등장한 벤츠의 프리미엄 MPV다. 가족용 차량부터 비즈니스 의전, VIP 셔틀까지 다양한 용도로 활용할 수 있도록 설계됐다.
국내 출시 모델에는 최고출력 237마력의 OM654 디젤 엔진과 4MATIC 사륜구동 시스템이 탑재된다. 특히 국내 판매 MPV 중 유일하게 에어매틱 서스펜션을 적용해 승차감을 높였다.
실내에는 열선·통풍 기능을 갖춘 1·2열 시트와 2열 럭셔리 시트를 적용했다. 12.3인치 디스플레이, 부메스터 서라운드 사운드 시스템, 360도 카메라, 개폐식 테일게이트 윈도우 등도 제공한다.
사전 계약 고객에게는 메르세데스-벤츠 에어포트 서비스 무제한 이용과 기본 보증기간 1년 연장 혜택을 제공한다. 보증 연장 혜택은 조기 종료될 수 있으며 국내 인증 세부 제원은 차량 인도 시 공개될 예정이다.
chanw@newspim.com