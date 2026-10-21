[로펌이슈] 지평, 캄보디아 조정인 대상 '성공적인 조정·합의 전략' 강의

AI 핵심 요약beta
- 지평 김진희 변호사는 20일 캄보디아 조정인 대상 강의를 진행했다
- 김 변호사는 성공적인 조정과 합의 전략 및 개입 방식을 설명했다
- 참석자들은 가상 분쟁 시나리오로 협상·조정 절차를 실습했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 지평은 국제분쟁팀장인 김진희 시니어 외국변호사가 캄보디아 조정인들을 대상으로 '성공적인 조정 및 합의 전략' 강의와 모의조정 워크숍을 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 법무부가 주최하는 캄보디아 조정인 연수 프로그램의 일환으로 지난 20일 지평 본사 대회의실에서 열렸다. 법무부 관계자와 캄보디아 국가분쟁해결기구(NADR) 부사무국장 및 조정인, 캄보디아 법무부 사무관 등 20여명이 참석했다.
김 변호사는 '성공적인 조정 및 합의 전략(Skills and Approaches for Successful Mediation and Settlement Agreement)'을 주제로 조정인의 개입이 당사자 간 협상에 미치는 영향과 분쟁 상황별 효과적인 개입 방식을 설명했다.
특히 협상이 교착상태에 빠졌을 때 조정인이 당사자 간 대화를 회복시키고, 표면적인 요구를 넘어 실질적인 이해관계를 파악해 해결 방안을 모색하는 과정이 중요하다고 강조했다.
강의에 이어 참석자들이 협상과 조정 절차를 직접 경험하는 참여형 모의조정 워크숍도 진행됐다.
참석자들은 지평이 마련한 가상 분쟁 시나리오에 따라 조별로 역할을 나눠 당사자의 이해관계와 우선순위를 분석하고 실제 협상 및 조정 과정을 실습했다.
김 변호사는 "조정은 단순히 당사자 사이의 입장 차이를 좁히는 절차를 넘어, 당사자들이 실제로 중요하게 생각하는 이해관계를 확인하고 실행 가능한 해결책을 만들어가는 과정"이라고 말했다.
이어 "이번 강의와 모의조정 워크숍을 통해 실제 조정 현장에서 맞닥뜨리는 복잡한 상황에 전략적인 해결책을 고민해 보는 의미 있는 시간이 되었길 바란다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com