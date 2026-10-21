[전국체전] 우상혁, 일반부 높이뛰기 기권...7연속 우승 불발

AI 핵심 요약beta
- 우상혁은 21일 전국체전 높이뛰기 결승에서 기권했다
- 부상 여파로 첫 높이 1ｍ90 도약 없이 경기를 마쳤다
- 2018년부터 이어온 전국체전 6연패 기록도 중단됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 육상 높이뛰기의 간판 우상혁(용인시청)이 부상 여파를 이기지 못하고 전국체육대회 7회 연속 우승에 실패했다.
우상혁은 21일 서귀포 강창학종합경기장에서 열린 제107회 전국체전 남자 일반부 높이뛰기 결승에 출전했으나 첫 번째 높이인 1ｍ90에서 도약을 시도하지 않았다. 결국 우상혁은 기록 없이 경기를 마쳤다.
코로나19 여파로 경기가 열리지 않은 2020년과 2021년을 제외하고 2018년부터 지난해까지 6연패를 달성했던 우상혁의 연속 우승 대기록도 여기서 멈췄다.
우상혁은 올 시즌 내내 부상 악재에 시달렸다. 지난 5월 일본 도쿄에서 열린 세이코 골든 그랑프리 경기 도중 왼쪽 스파이크가 찢어지며 발을 다쳤다. 당초 단순 찰과상으로 알려졌으나 지난달 아시안게임 이후 발등 인대가 파열된 중상이었음이 뒤늦게 밝혀졌다.
우상혁은 심각한 부상 속에서도 투혼을 발휘했다. 지난달 아시안게임에서 2ｍ22를 넘어 동메달을 목에 걸었다. 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회 은메달에 이어 아시안게임 3회 연속 입상 대기록을 세웠다.
하지만 아시안게임 종료 후 한 달도 지나지 않아 열린 이번 대회까지 무리해서 뛰기엔 몸 상태가 따라주지 않았다. 우상혁은 더 큰 부상을 막고 다음 시즌을 기약하기 위해 기권을 선택했다.
psoq1337@newspim.com