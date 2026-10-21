"전기는 국가망으로 받으라더니"…AI 데이터센터 새 규제 논란

AI 핵심 요약beta
- 정부가 21일 AI 데이터센터 전용 전력망 기준 도입을 추진했다
- 기존 사업에 적용되면 추가 비용과 설계 변경으로 지연이 우려됐다
- 조경태 의원은 추진 사업의 그리드코드 적용 제외를 요구했다
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조경태 "기존 사업 적용 제외해야"…과기부 적극 대응 촉구
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 정부가 인공지능(AI) 데이터센터의 전력망 안정성을 확보하기 위해 새로운 기술 기준 도입을 추진하면서 기업들의 투자 부담이 커질 수 있다는 우려가 나왔다. 이미 건설 중이거나 설계를 마친 데이터센터까지 신규 규제 대상에 포함될 경우 추가 비용 발생과 사업 지연이 불가피하다는 지적이다.
21일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 조경태 국민의힘 의원에 따르면 기후에너지환경부는 올해 안에 AI 데이터센터 전용 '그리드코드(Grid Code)'를 마련할 계획이다.
그리드코드는 발전소나 대규모 전력 소비 시설이 국가 전력망에 연결될 때 준수해야 하는 기술적 기준이다. 전력망에 이상이 발생해도 설비가 즉시 분리되지 않고 일정 시간 운전을 유지하거나 전압을 안정적으로 관리하도록 하는 등의 내용을 담고 있다.
그동안 주로 발전설비에 적용됐지만 AI 데이터센터의 전력 사용량이 급격하게 변동하면서 대규모 전력 소비 시설에도 별도의 기준이 필요하다는 목소리가 커졌다. 이에 기후부는 지난 8월 'AI 데이터센터 연구회'를 출범하고 관련 기준 마련에 착수했다.
문제는 새로운 기준이 이미 추진 중인 투자사업에도 적용될 가능성이 있다는 점이다. 울산과 동해 등에서는 기가와트(GW)급 규모를 목표로 한 AI 데이터센터 건설사업이 시작됐거나 착공을 앞두고 있다. 하지만 그리드코드의 구체적인 적용 대상과 시점은 아직 확정되지 않았다.
건설 중인 시설에 새로운 기준이 적용되면 전력설비 추가 설치와 설계 변경이 필요할 수 있다. 추가 장비가 차지하는 공간만큼 서버 설치 면적이 줄어들 가능성도 있다. 1GW 규모 데이터센터에서 서버 수용 용량이 1% 감소하면 단순 계산으로 10MW의 수용 능력이 사라지는 셈이다.
정부 정책의 일관성 문제도 제기됐다. 지난 4월 국회 과방위를 통과한 AI 데이터센터 특별법에는 LNG 발전소와 전력을 직접 거래할 수 있도록 하는 내용이 포함됐지만 기후부 반대 속에 5월 본회의 통과 과정에서 제외됐다.
이후 과기정통부와 기후부는 업무협약을 체결하고 국가 전력망을 통한 안정적인 전력 공급을 약속했다. 직접 전력 조달은 허용하지 않으면서 국가 전력망에 연결하기 위한 기술 기준은 강화하는 상황이 된 것이다.
해외에서는 전력망 연결 문제로 데이터센터 투자가 차질을 빚은 사례도 있다. 영국 가디언 등에 따르면 마이크로소프트는 영국 에식스주 로턴의 대규모 AI 데이터센터 사업에서 최근 철수했다. 현지 전력망 운영사가 충분한 전력을 2030년대 초·중반에야 공급할 수 있다고 통보한 것이 주요 원인으로 알려졌다.
조 의원은 과기정통부가 범부처 협의체를 활용해 기존 투자사업의 보호 방안을 마련해야 한다고 주장했다. 과기정통부는 지난 7월 기후부 등이 참여하는 'AIDC 메가프로젝트 범부처 지원 TF'를 출범시킨 바 있다.
조 의원은 이번 국정감사 종합감사에서 과기정통부의 그리드코드 논의 참여 계획과 기존 사업에 대한 신규 기준 적용 제외 요구 여부를 확인할 예정이다.
조 의원은 "LNG 직거래는 막고 국가 전력망으로 전기를 받으라더니 이제 와서 그 문턱을 높이는 것은 앞뒤가 맞지 않는다"며 "전력망 안전에 필요한 기준은 갖추되 이미 추진 중인 사업에는 그리드코드 적용을 원칙적으로 제외해야 한다"고 강조했다.
syu@newspim.com