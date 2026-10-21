현대차·기아, 차량용 앱 개발 공모전 개최…총상금 5100만원

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아는 21일부터 차량용 앱 공모전 참가자를 모집했다
- 대학(원)생·개발자·스타트업이 차량용 서비스 아이디어를 구현한다
- 현대차·기아는 10개 팀을 선정해 상금 5100만원을 수여한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 외부 개발자들의 아이디어를 실제 차량용 서비스로 구현하기 위한 앱 개발 공모전을 개최한다.
현대차·기아는 21일부터 다음 달 15일까지 대학(원)생과 일반 개발자, 스타트업을 대상으로 차량용 앱 개발 공모전 참가자를 모집한다고 밝혔다.
이번 공모전은 지난 8월 사내 해커톤에 이어 참가 대상을 외부로 확대한 행사다. 개인 또는 최대 5명으로 구성된 팀 단위로 지원할 수 있다.
공모 분야는 차량 내 엔터테인먼트, 모빌리티 라이프 케어, 안전 운전, 동승자 케어 등이다. 참가자는 현대차그룹의 앱 개발 플랫폼 '플레오스 플레이그라운드'에서 제공하는 개발 도구를 활용해 차량용 서비스를 기획하고 구현하게 된다.
현대차·기아는 11월 서류 심사와 12월 앱 시연 평가를 거쳐 총 10개 팀을 선정하고 상금 5100만원을 수여한다. 수상팀은 내년 초 개발자 행사에서 개발 결과물을 선보일 예정이다.
현대차·기아 관계자는 "외부 개발자들의 창의적인 아이디어가 실제 차량용 서비스로 구현될 수 있는 기회"라며 "우수 아이디어의 실제 서비스 출시 가능성도 검토하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com