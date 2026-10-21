KB국민은행, 가계 대출 클라우드 전환 완료

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 코어뱅킹 현대화 1단계를 완료하고 가계대출 업무를 클라우드 환경으로 전환했다고 21일 밝혔다.
은행은 기존 메인프레임 기반의 비대면 가계대출 심사를 클라우드로 옮겼다. 대출 신청부터 심사까지 전 과정을 고객 중심으로 개편해 비대면 금융 편의성을 높였다.
비대면 대출 신청 절차가 간소화됐다. 고객은 한 화면에서 하나의 질문에 답하는 방식으로 대출을 신청할 수 있다. 담보평가와 신용평가 절차를 고도화해 심사 속도도 개선했다.
은행은 고객이 제출한 서류를 실시간으로 확인할 수 있는 '가계여신 통합이미지 플랫폼'을 구축했다. 비대면과 대면 채널 간 연계성도 강화했다.
이번 사업은 지난해 11월 여신지원 업무와 공통 기반 시스템을 클라우드로 전환한 데 이어 추진됐다. 비대면 가계대출 영역까지 확대하며 1단계를 마무리했다.
KB국민은행은 현재 2단계 사업을 진행 중이며, 2027년 4분기 차세대 금융 플랫폼 오픈을 목표로 하고 있다.
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