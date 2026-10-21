한화문화재단, 앤트로픽과 AI·예술 협업…국내 작가 5팀 신작 공개

AI 핵심 요약beta
- 한화문화재단은 21일 앤트로픽과 예술·기술 프로젝트를 선보인다고 밝혔다
- 국내 작가 5팀은 23일부터 퐁피두센터 한화에서 신작을 전시한다
- 작가들은 AI 해석 가능성과 정렬 주제를 다양한 예술로 탐구했다
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23일부터 퐁피두센터 한화서 전시…11월 13일까지 무료 관람
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화문화재단이 글로벌 인공지능(AI) 기업 앤트로픽과 손잡고 예술과 기술을 결합한 아트 커미션 프로젝트를 선보인다.
한화문화재단은 오는 23일부터 11월 13일까지 퐁피두센터 한화에서 국내 작가 5팀이 참여한 아트 커미션 신작 전시 'AS___AS POSSIBLE'을 개최한다고 21일 밝혔다.
이번 프로젝트는 앤트로픽의 AI 연구에서 출발한 질문을 국내 작가들이 예술적 관점으로 재해석하고 새로운 작품으로 발전시키는 데 초점을 맞췄다. 앤트로픽이 한국 문화예술재단과 협업 프로젝트를 진행하는 것은 이번이 처음이다.
앤트로픽은 신작 제작을 후원하고 참여 작가들이 창작 과정에서 자사의 AI 모델 '클로드(Claude)'를 활용할 수 있도록 지원했다.
전시에는 남민오, 염인화, 우박 스튜디오, 정가희, 추미림 등 국내 작가 5팀이 참여한다. 작가들은 AI 시스템의 내부 작동 원리를 이해하는 '해석 가능성(Interpretability)'과 AI가 인간의 의도 및 가치에 부합하도록 하는 '정렬(Alignment)' 등 주요 연구 주제를 예술적 관점에서 탐구했다.
남민오는 영상과 사운드, 설치 구조물을 결합한 작품을 선보이며 염인화는 증강현실(AR)과 AI 기반 가이드를 활용한 인터랙티브 설치 작품을 공개한다. 우박 스튜디오는 디지털 지도 속 인물과 공간을 재구성한 작품을, 정가희는 103개의 초소형 모니터를 활용한 설치 작품을 선보인다. 추미림은 클로드와 함께 애니메이션 프로그램의 계산 과정을 탐구한 신작을 공개한다.
전시 작품은 영상, 설치, 사운드, 퍼포먼스, 확장현실(XR), 인터랙티브 미디어 등 다양한 형태로 구성됐다. 퐁피두센터 한화 G층과 1층에서 무료로 관람할 수 있으며 운영시간은 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지다.
이성수 한화문화재단 이사장은 "이번 앤트로픽과의 협업을 통해 예술과 기술이 만나는 지점에서 새로운 가능성을 모색할 것"이라며 "해외 미술관의 컬렉션을 국내에 소개하는 기존 활동과 더불어 동시대 작가의 창작을 지원하는 재단의 기획 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com