롯데건설 '르웨스트', 굿디자인서 동상…업무·주거·문화 특성 살려

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수평·수직 구조와 색채로 도시 경관 연결

정원·미술작품·커뮤니티도 GD 선정

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 복합단지 외관부터 아파트 정원과 미술작품, 시니어 주거시설의 공용공간까지 다양한 분야에서 디자인 경쟁력을 인정받았다.

서울 강서구 마곡 MICE 복합단지 '르웨스트(LE WEST)' CP1 블록에 코엑스 마곡과 머큐어 서울 마곡을 비롯해 각종 업무∙상업 시설이 들어섰다. [사진=롯데건설]

21일 롯데건설은 서울 강서구 마곡 MICE 복합단지 '르웨스트' 외관 디자인이 '2026 굿디자인 어워드'에서 동상을 수상했다고 밝혔다.

1985년 시작해 올해 42회를 맞은 굿디자인 어워드는 산업통상부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 디자인 시상식이다. 국내 상품의 디자인과 외관, 기능, 경제성 등을 종합적으로 심사해 우수성이 인정된 상품에 'GD(Good Design) 마크'를 부여하고, 이 가운데 높은 평가를 받은 작품을 시상한다.

르웨스트는 마곡지구에 조성된 MICE 복합단지로 CP1과 CP2, CP3-1, CP3-2 등 4개 블록으로 구성됐다. CP1에는 코엑스 마곡과 머큐어 서울 마곡, CP2에는 오피스텔 '롯데캐슬 르웨스트'가 들어섰다. CP3-1에는 시니어 레지던스 'VL르웨스트', CP3-2에는 업무·상업시설을 배치했다.

외관 디자인은 'Urban Layer & Connectivity'를 개념으로 삼았다. 업무·숙박·상업·문화 등 서로 다른 기능의 공간이 독립적인 성격을 유지하면서 하나의 도시 조직을 형성한다는 의미다. 단지 내 다양한 기능을 연결해 복합도시 경관을 완성하는 데 중점을 뒀다.

비주거시설의 수평 레이어와 주거시설의 수직 프레임을 대비시켜 기능별 특성을 표현했다. 여기에 베이지·그레이·블루 계열의 색상을 조합해 통합된 도시 경관을 구현했다. 대규모 복합단지의 단조로움을 덜고 풍부한 시각적 경험을 제공하려는 취지다.

CP1 블록에는 한쪽 끝만 고정하고 반대쪽은 받침 없이 공중으로 길게 돌출시킨 캔틸레버 구조를 적용했다. 여기에 건물 외벽으로 영상과 이미지를 보여주는 대형 미디어 파사드를 설치해 역동적인 도시 이미지를 형성했다. 외벽을 투명 유리로 마감하는 커튼월과 수평으로 층층이 겹친 디자인으로 개방감도 더했다.

CP2 블록에는 회색과 베이지색의 벽돌 타일 외장재를 활용해 세로로 뻗은 틀을 반복적으로 배치했다. CP3-1 블록은 석재 외장재를 수직으로 길게 배치하고, 유리 외벽처럼 보이도록 꾸미는 커튼월룩을 적용했다.

롯데건설 관계자는 "이번 수상은 마곡지구를 대표하는 복합단지 르웨스트가 기능적인 측면과 실내 디자인뿐만 아니라 도시 경관에 가치를 더하는 외관 디자인으로도 인정받았다는 의미"라고 말했다.

이번 어워드에서는 원주 롯데캐슬 시그니처의 '자작의 호수' 정원과 청담 르엘의 '잔별(Stardust)' 작품, VL르웨스트 커뮤니티도 우수 디자인으로 선정됐다.

자작의 호수는 롯데건설의 조경 브랜드 '그린바이그루브'를 적용한 정원이다. 자작나무로 이뤄진 원시림을 통해 자연의 경이로움과 순수한 아름다움을 표현했다.

잔별은 무한한 우주에서 쏟아지는 별을 모티브로 한 미술작품이다. 입주민이 물가에 비친 작품을 감상할 수 있도록 티하우스와 수변시설도 함께 조성했다. VL르웨스트 커뮤니티는 입주민이 건강관리와 문화·여가 활동을 누리며 교류할 수 있는 공간으로 구성했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 롯데건설 '르웨스트'는 어떤 상을 받았나요?

A. 서울 강서구 마곡 MICE 복합단지 르웨스트의 외관 디자인이 '2026 굿디자인 어워드'에서 동상을 받았습니다. 굿디자인 어워드는 산업통상부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하며 디자인과 외관, 기능, 경제성 등을 종합적으로 심사합니다.

Q. 르웨스트는 어떤 시설로 구성돼 있나요?

A. 총 4개 블록으로 구성된 복합단지입니다. CP1에는 코엑스 마곡과 머큐어 서울 마곡, CP2에는 오피스텔 '롯데캐슬 르웨스트'가 들어섰습니다. CP3-1에는 시니어 레지던스 'VL르웨스트', CP3-2에는 업무·상업시설을 배치했습니다.

Q. 르웨스트 외관 디자인의 핵심은 무엇인가요?

A. 업무·숙박·상업·문화 등 서로 다른 기능의 공간이 각자의 특성을 유지하면서 하나의 도시 경관을 이루도록 설계했습니다. 비주거시설의 수평적인 형태와 주거시설의 수직적인 형태를 대비시키고, 베이지·그레이·블루 계열의 색상을 조합해 단지 전체에 통일감을 줬습니다.

Q. 블록별 외관에는 어떤 차이가 있나요?

A. CP1은 한쪽 끝만 고정해 공중으로 길게 뻗은 캔틸레버 구조에 대형 미디어 파사드를 적용하고, 투명 유리를 활용해 개방감을 더했습니다. CP2는 그레이·베이지 계열의 벽돌 타일 패널로 수직 형태를 반복해 표현했습니다. CP3-1은 수직으로 뻗은 석재 패널 마감과 커튼월룩으로 외관을 구성했습니다.

Q. 이번 어워드에서 우수 디자인으로 선정된 다른 롯데건설 작품은 무엇인가요?

A. 원주 롯데캐슬 시그니처의 '자작의 호수' 정원, 청담 르엘의 '잔별' 작품, VL르웨스트 커뮤니티가 선정됐습니다. 자작의 호수는 자작나무 원시림의 아름다움을 표현한 정원이며, 잔별은 우주에서 쏟아지는 별을 모티브로 한 미술작품입니다. VL르웨스트 커뮤니티는 입주민의 건강관리와 문화·여가 활동, 교류를 위한 공간입니다.

chulsoofriend@newspim.com