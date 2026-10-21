앨범 매출 2배 늘어난 올리브영…K팝 라이브쇼핑 '그린룸' 론칭

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영은 21일 K팝 음악 토크쇼 올영라이브 ‘그린룸’을 론칭했다
- 그린룸은 아티스트 소통과 앨범 구매를 결합해 국내외 팬덤을 공략한다
- 올해 두 차례 시범 방송 후 내년부터 시즌제로 정기 편성할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내·글로벌 채널 동시 송출…내년부터 시즌제 정기 편성
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ올리브영이 K팝 음악 토크쇼와 라이브커머스를 결합한 '그린룸'을 선보인다. 아티스트와 실시간으로 소통하면서 앨범을 구매할 수 있는 프로그램이다. 앨범 판매 성장세를 바탕으로 국내외 팬덤과의 접점을 넓히고 라이브 방송의 콘텐츠 경쟁력을 높인다는 구상이다.
올리브영은 첫 K팝 연계 올영라이브 프로그램 그린룸을 론칭한다고 21일 밝혔다. 올해 두 차례 시범 방송한 뒤 내년부터 시즌제로 정기 편성할 계획이다.
그린룸은 '아티스트 대기실'을 콘셉트로 한다. 아이돌 호스트가 최근 컴백한 아티스트를 초대해 새 앨범과 제작 뒷이야기를 소개한다. 시청자는 방송을 보며 올리브영 전용 특전이 포함된 앨범을 구매할 수 있다.
방송은 국내 올영라이브와 유튜브 '올영TV', 글로벌몰 일문몰의 'O.Y LIVE'에서 동시 송출한다. 일본 시청자를 위한 실시간 번역도 지원한다.
첫 방송은 이날 오후 8시 진행한다. 비투비 서은광이 진행을 맡고, 지난 19일 여섯 번째 미니앨범 '스트레인지 뮤즈(Strange Muse)'로 컴백한 엔믹스의 릴리·설윤·배이·규진이 출연한다. 신곡 청음회와 실시간 퍼포먼스 무대를 마련했다.
방송 중 앨범을 구매하고 인증한 고객에게는 추첨을 통해 한정 포토와 친필 사인 앨범, 올리브영 기프트 카드를 증정한다. 구매자 전원에게 배송비 상당액을 올리브 포인트로 돌려준다.
팬 참여형 게임 '역조공 이벤트'도 진행한다. 참여자 중 추첨으로 선정된 고객에게 K뷰티 브랜드의 인기 상품을 제공한다. 앨범 구매 특전과 팬 참여 이벤트는 이후 방송에서도 이어갈 예정이다.
올리브영은 2022년 글로벌몰에서 K팝 앨범 판매를 시작한 뒤 국내 온라인몰과 오프라인 매장, 팝업스토어로 판매 접점을 확대했다. 올해 1~9월 앨범 카테고리 매출은 전년 동기 대비 152% 증가했다.
nrd@newspim.com