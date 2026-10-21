토스뱅크, '원하는 날 만기되는 정기예금' 출시…최고 연 3.80%

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 21일 원하는 날짜를 만기일로 지정하는 정기예금을 출시했다
- 가입자는 1개월에서 36개월까지 월·일 단위로 만기일을 설정할 수 있다
- 1년 이상 예치 시 최고 연 3.80% 금리를 제공하며 중도 인출도 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
100만원부터 가입…미리빼기 2회·자동 재예치 3회 지원
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 원하는 날짜를 만기일로 지정할 수 있는 '원하는 날 만기되는 정기예금'을 출시했다고 21일 밝혔다.
이번 상품은 1개월부터 36개월 사이에서 월과 일 단위로 만기일을 직접 설정하는 정기예금이다. 잔금 지급일이나 학자금 납부일 등 자금 사용 일정에 맞춰 만기를 정하면 해당 일자에 원금과 이자가 계좌로 자동 입금된다.
기존 정기예금은 정해진 기간 단위로만 만기를 설정할 수 있어 자금 필요 시점과 만기일이 불일치하는 사례가 발생했다. 만기를 개인 일정에 정밀하게 지정할 경우 자금 운용 기간 전체에 대해 약정 금리를 적용받을 수 있다.
금리는 우대 조건 없이 예치 기간에 따라 다르게 적용된다. 1년 이상 예치 시 최고 연 3.80%, 3개월 이상 예치 시 연 3.30%가 제공되며 만기일 설정과 동시에 확정된다.
가입 금액은 100만원부터 10억원까지 만원 단위로 정할 수 있다. 1인당 다수 계좌를 개설해 목적별로 만기일을 다르게 정할 수도 있다.
긴급 자금이 필요할 경우 '미리빼기' 기능을 통해 최대 2회까지 일부 금액을 인출할 수 있다. 잔액 100만원 이상을 유지하면 잔여 금액은 기존 약정 만기까지 예치된다. 단, 인출 금액에는 중도해지금리가 적용된다. 만기 후에는 원금과 이자를 동일 기간 다시 예치하는 '자동 재예치'를 최대 3회까지 이용할 수 있다.
토스뱅크 관계자는 "기존 은행이 정하던 예금 만기를 고객 일정에 맞게 설정할 수 있도록 개편했다"며 "사용자 일정을 고려한 금융 서비스를 지속적으로 확대할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com