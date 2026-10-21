배민, 전남·광주 지역경제 활성화 동참…8개 기관 협약

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 21일 전남·광주 동반성장협의체에 참여했다
- 배민은 지역 식품기업과 소상공인의 판매 경로 확대를 추진한다
- 참여 기관들은 지역경제 활성화와 상생사업 발굴을 공동 추진한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족이 전남·광주 지역 식품기업과 소상공인의 판매 기회 확대를 추진한다. 지방정부·공공기관·기업이 참여하는 협의체를 통해 지역 상권을 지원하고 상생사업을 발굴할 계획이다.
배민 운영사 우아한형제들은 '전남·광주 지역 동반성장협의체'에 참여한다고 21일 밝혔다. 협의체에는 동반성장위원회와 전남광주통합특별시, 한국전력공사, 한국지역난방공사, 한전KDN, 기아, CJ제일제당 등 총 8개 기관이 참여한다.
배민은 협의체의 우선 과제인 '전남·광주 로컬푸드 판로 확대 프로젝트'와 연계해 현지 식품기업과 소상공인의 판매 경로를 넓히는 방안을 모색한다.
참여 기관들은 지역 중점 산업의 동반성장 생태계 구축과 경제 활성화, 사회적 가치 창출을 위한 과제를 공동 추진한다. 중소기업과 소상공인을 위한 상생사업도 마련할 예정이다.
협약식은 지난 20일 서울 중구 동반성장위원회에서 열렸다. 각 기관은 실무협의회를 구성해 역할과 사업 내용을 구체화하기로 했다. 지역 현안과 기업 수요에 맞춘 신규 과제도 지속적으로 발굴할 방침이다.
nrd@newspim.com