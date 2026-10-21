이마트24, 옐로우 커피·생수 1200만개 판매…연말 150종 확대

AI 핵심 요약beta
- 이마트24는 21일 옐로우 커피·생수 판매량이 1249만개를 돌파했다고 밝혔다
- 옐로우 상품은 출시 1년 만에 96종으로 늘고 매출도 42% 증가했다
- 이마트24는 연말까지 건강식품 등 옐로우 상품을 150여 종으로 확대할 계획이다
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최근 3개월 매출 초기比 42%↑
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트24는 자체브랜드 '옐로우'의 커피와 생수 누적 판매량이 1200만개를 넘어섰다고 21일 밝혔다.
상품별 누적 판매량은 '쓴·단·짠·향·땅 커피' 663만개, '올데이워터 생수 500ml' 586만개다. 두 상품의 판매량을 합치면 1249만개다.
지난해 10월 13종으로 시작한 옐로우 상품은 이달 기준 96종으로 늘었다. 최근 3개월간 옐로우 상품 매출은 출시 초기 3개월보다 42% 증가했다.
옐로우는 이마트24가 가격과 품질을 내세워 선보인 자체브랜드다. 커피와 생수 외에도 아이스크림, 제로음료, 물티슈 등으로 상품군을 넓혔다.
이마트24는 브랜드 출시 1주년을 맞아 상품 구성과 포장을 바꾸고 있다. 지난달부터 새 상품과 포장을 바꾼 상품을 순차적으로 출시했다.
최근 선보인 상품에는 '팝칩 블랙트러플하몽맛·피자맛'(1700원), '저당 아몬드초콜릿'(3300원), '프로틴쉐이크 3종'(1500원) 등이 있다. 이달에는 팝칩 2종과 올데이워터 생수 500ml를 자사 앱 통합바코드로 결제하면 1+1 혜택을 제공한다.
이마트24는 기존 상품의 포장을 바꾸고 신상품을 출시해 연말까지 옐로우 상품을 150여 종으로 확대할 계획이다. 닭가슴살 등 건강을 고려한 상품과 새로운 맛을 적용한 상품도 추가할 예정이다.
kji01@newspim.com