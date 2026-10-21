2PM 첫 콘서트 실황 영화 '더 리턴', CGV 특별관서 개봉

AI 핵심 요약beta
- 2PM이 21일 첫 공연 실황 영화 ‘더 리턴’을 CGV에서 개봉했다
- 영화에는 3년 만에 열린 완전체 콘서트와 대표곡 무대가 담겼다
- 2D와 SCREENX·4DX 등 특별관 상영 및 팬 이벤트도 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SCREENX·4DX 등 특별관 상영…팬 이벤트도 진행
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 2PM의 첫 공연 실황 영화 '투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마'가 CGV에서 개봉했다고 21일 밝혔다.
'투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마'는 3년 만에 열린 2PM 완전체 콘서트 현장을 스크린에 옮긴 공연 실황 영화다. 일본 데뷔 15주년과 한국 데뷔 18주년을 기념해 진행된 콘서트 무대를 담았다.
영화에는 일본 발매곡 퍼포먼스를 비롯해 '하트비트(Heartbeat)', '10점 만점에 10점', '어게인 앤 어게인(Again & Again)' 등 2PM의 대표곡 무대가 수록됐다.
2D뿐 아니라 SCREENX와 4DX, ULTRA 4DX 등 특별관 포맷으로도 상영된다.
개봉 1주 차에는 2PM 멤버들의 자필 메시지를 담은 미공개 포토카드 6종 가운데 1종을 랜덤으로 증정한다. 주말에는 팬들이 함께 응원하며 관람할 수 있는 '캔유필마핥빝' 상영회도 진행한다.
극장 내 포토존과 관람객 대상 이벤트도 마련된다. 자세한 상영 일정과 이벤트 내용은 CGV를 통해 확인할 수 있다.
taeyi427@newspim.com