2PM '더 리턴' 콘서트 영화로 만난다…10월 21일 개봉

AI 핵심 요약beta
- 2PM 공연 실황 영화가 10월 21일 개봉했다.
- 일본 데뷔 15주년·한국 데뷔 18주년을 기념했다.
- 대표곡과 일본곡 담은 첫 극장판이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4DX·SCREENX·ULTRA 4DX 특별관 상영
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 2PM의 공연 실황 영화 '투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마'가 오는 10월 21일 개봉을 확정하고 메인 포스터를 공개했다고 23일 밝혔다.
'투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마'는 2PM의 일본 데뷔 15주년과 한국 데뷔 18주년을 기념해 열린 완전체 콘서트 '2026 2PM Concert "THE RETURN" in INCHEON'의 현장을 담은 공연 실황 영화다.
이번 공연은 2023년 한국 데뷔 15주년 콘서트 'It's 2PM' 이후 3년 만에 열린 국내 완전체 콘서트로, 양일 공연 모두 전석 매진을 기록했다.
영화에는 '10점 만점에 10점', '어게인 앤 어게인(Again & Again)', '트비트(Heartbeat)' 등 2PM의 대표곡 무대와 함께 국내 공연에서는 쉽게 접하기 어려웠던 일본 발표곡 무대도 담겼다.
또 2PM 완전체 콘서트 실황 영화로는 처음 극장에서 선보이는 작품으로, 일반 2D 상영을 비롯해 4DX, SCREENX, ULTRA 4DX 등 특별관 포맷으로도 상영된다.
공개된 메인 포스터에는 2PM 멤버들이 무대에서 관객들과 소통하는 모습이 담겼다. 3년 만에 완전체로 무대에 오른 멤버들의 공연 현장을 중심으로 구성됐다.
'투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마'는 오는 10월 21일 CGV에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com