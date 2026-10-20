[준PO] '3연패 탈락' LG 염경엽 감독 "타선에서 밀려…팬들 기대에 부응 못해 죄송"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG의 한국시리즈 2연패 도전이 준플레이오프(준PO·5전3선승제)에서 허무하게 막을 내렸다. LG 염경엽 감독은 "결국 준비가 부족했다"라며 팬들에게 고개를 숙였다.

LG는 20일 서울 잠실야구장에서 열린 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준PO 3차전에서 1-13으로 대패했다.

[서울=뉴스핌] LG 염경엽 감독. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

앞서 광주에서 열린 1차전에서 1-5, 2차전에서 3-6으로 패했던 LG는 안방에서도 반격에 실패하며 시리즈 전적 3패로 탈락했다.

지난해 정규시즌과 한국시리즈를 모두 제패했던 LG는 구단 사상 첫 2년 연속 통합 우승을 목표로 시즌을 시작했다. 전반기에는 6할대 승률을 기록하며 선두권을 달렸지만 후반기 부상과 부진이 겹치면서 정규시즌을 4위로 마쳤다. 와일드카드 결정전에서는 두산을 꺾고 준PO에 진출했지만 KIA를 상대로 단 한 경기도 승리하지 못했다.

특히 타선의 부진이 뼈아팠다. LG는 이번 시리즈 3경기에서 단 5점을 뽑는 데 그쳤다. 반면 KIA에는 24점을 허용하며 투타 모두에서 밀렸다. 3차전에서도 선발 카를로스 카라스코가 1.1이닝 5실점(4자책점)으로 무너졌다. 뒤이어 등판한 존 케네디마저 김도영에게 만루홈런을 허용하면서 LG는 2회초에만 7점을 내줬다.

타순 변경도 효과를 보지 못했다. 오지환을 2번, 송찬의를 4번에 배치하고 문성주를 선발로 투입했지만 타선은 8안타를 기록하고도 1득점에 그쳤다.

경기 후 염 감독은 "시리즈 전체적으로 KIA에 타선에서 밀리면서 힘든 시리즈가 됐다"라고 패인을 짚었다. 이어 "올 시즌 팬들이 많이 기대하셨는데 그 기대에 부응하지 못해 죄송하다"라며 "부족했던 부분을 마무리 훈련부터 잘 준비해 내년에는 어려움을 극복하고 다시 한번 좋은 시즌을 만들겠다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] LG의 선발 투수 카라스코가 20일 기아와의 준PO 3차전에서 1.1이닝 5실점으로 무너졌다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.20 wcn05002@newspim.com

염 감독에게 이번 탈락이 더욱 아쉬운 이유는 2년 연속 우승이라는 목표를 또다시 이루지 못했기 때문이다. LG는 2023년 한국시리즈 정상에 오르며 29년 만에 우승의 한을 풀었지만 이듬해인 2024년에는 2연패에 실패했다. 지난해 다시 통합 우승을 차지하며 정상에 복귀했지만 올해도 우승 트로피를 지키지 못했다.

염 감독은 "2024년에도 한 번 실패를 경험했다. 그때의 실패를 생각하며 준비했지만 올해도 2연패라는 목표를 이루지 못하고 끝났다"라며 "결국 준비가 부족했다고 생각한다"라고 자책했다. 이어 "이런 부분을 충분히 돌아보고 생각을 바꿔야 할 것 같다. 더 절실하고 더 노력하는 야구를 해야 한다"라고 강조했다.

아쉬움만 남은 시즌은 아니었다. 염 감독은 젊은 선수들의 성장을 올해 거둔 성과로 꼽았다. 그는 "송찬의와 문정빈이 성장한 게 그나마 소득이라고 본다"라며 "전체적으로 팀이나 선수 개인 모두 어려움을 겪었다. 그래도 선수들이 한 경기 한 경기 최선을 다해준 덕분에 여기까지 올 수 있었다"라고 돌아봤다.

송찬의와 문정빈은 올 시즌 LG 타선에서 출전 기회를 늘리며 새로운 공격 자원으로 자리 잡았다. 기존 주축 선수들의 부진과 부상 속에서도 두 선수의 성장은 다음 시즌을 기대하게 만드는 요소다.

[서울=뉴스핌] 17일 열린 준PO 1차전에서 침묵한 LG의 문정빈. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

다만 염 감독은 개인의 성장이 팀 전체의 경쟁력 강화로 이어져야 한다는 점을 강조했다. 염 감독은 "선수 개개인의 성장이 이뤄져야 팀이 발전하고 결과를 만들 수 있다"라며 "내년에 더 좋은 야구를 할 수 있도록 방향을 잘 맞춰가겠다"라고 밝혔다.

LG는 이제 마무리 훈련부터 다시 출발한다. 올 시즌 후반기 부진과 준PO 3연패 과정에서 드러난 문제를 돌아보고 다음 시즌을 준비해야 한다.

한편 이날 경기는 LG가 잠실야구장에서 치른 마지막 KBO 공식 경기로 남게 됐다. 1982년 개장한 잠실야구장은 올해를 끝으로 철거 및 돔구장 재개발을 앞두고 있다. 잠실에서의 마지막 가을야구를 12점 차 대패로 마무리한 LG. 염 감독은 팬들에게 사과하며 더 절실한 야구로 돌아오겠다고 약속했다.

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