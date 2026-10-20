[준PO] '3연승' KIA 이범호 감독 "나흘 휴식 큰 힘 될 것"...네일·올러 1~2차전 선발

AI 핵심 요약beta
- KIA가 20일 LG를 13-1로 꺾고 준PO를 3연승으로 마무리했다
- 이범호 감독은 나흘 휴식과 선발진 호투에 만족감을 드러냈다
- KIA는 25일 삼성과의 PO에서 도전자 자세로 공격 야구를 펼친다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)를 3연승으로 마무리하며 플레이오프(5전 3선승제)에 진출했다. KIA 이범호 감독은 정규시즌 2위 삼성 라이온즈를 상대로 도전자의 자세로 공격적인 야구를 펼치겠다는 각오를 밝혔다.
KIA는 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준PO 3차전에서 LG 트윈스를 13-1로 완파했다. 광주에서 열린 1~2차전에 이어 3차전까지 승리하며 시리즈를 3경기 만에 끝냈다.
경기 후 이 감독은 "선발과 불펜 투수들이 모두 잘 던져줬고 집중력이 좋았다. 타자들도 3연전 내내 점수를 내야 할 타이밍에 점수를 냈다"며 "상대 선발을 초반에 무너뜨리면서 좋은 경기를 할 수 있었다"고 총평했다.
3연승으로 시리즈를 마무리한 점에도 만족감을 드러냈다. 이 감독은 "3연승은 생각하지 못했다. 4, 5차전까지 가야 이길 수 있지 않을까 생각했다"며 "선수들이 체력과 집중력 측면에서 잘 준비한 것 같다. 나흘 휴식이 우리에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.
KIA는 1차전에서 제임스 네일의 7이닝 1실점, 2차전에서는 아담 올러의 6이닝 2실점 호투에 힘입어 승리했다. 3차전에서도 시라카와 게이쇼가 5이닝 1실점으로 제 몫을 다하면서 불펜 소모를 최소화했다.
이 감독은 "선발투수들이 잘 던져 중간 투수를 최소한으로 쓰면서 이기는 것이 가장 좋은 시나리오였다"며 "준PO에서 보여준 경기력에는 만족한다"고 평가했다.
3차전 선발 시라카와의 호투도 칭찬했다. 이 감독은 "조금 흔들리면 빠르게 교체할 생각이었는데 1회부터 공이 좋았고 긴장한 모습도 없었다"며 "마치 포스트시즌만 준비한 것처럼 완벽하게 던져줘서 고맙다"고 말했다.
이날 2회초 1사 만루에서 비거리 145m의 만루 홈런을 터뜨린 '준PO 시리즈 MVP' 김도영을 향한 칭찬도 빼놓지 않았다.
이 감독은 "김도영은 주자가 쌓여 있으면 뭔가 칠 것 같은 느낌을 주는 선수"라며 "앞에서 박재현이 존 케네디를 상대로 좋은 안타를 만들어줬기 때문에 큰 홈런이 나올 수 있었다"고 설명했다.
이어 "야구는 혼자 하면 1점씩밖에 내지 못한다. 선수들이 함께 움직여줘야 대량 득점이 나온다"며 타선의 연결력 역시 높이 평가했다.
이제 KIA의 상대는 정규시즌 2위 삼성이다. 양 팀은 오는 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 플레이오프 1차전을 치른다.
이 감독은 "삼성은 선발진이 좋고 대구 팬들의 응원도 강하다. 우리보다 강한 팀이고 우리는 도전자"라면서도 "두려울 것은 없다. 과감하고 공격적으로 경기를 풀어가겠다"고 밝혔다.
그러면서 "준PO보다 더 즐겁고 신나는 야구를 해야 한다. 분위기를 끌어올려야 우리가 가진 힘도 더 나올 수 있다"고 덧붙였다.
플레이오프 선발 로테이션도 공개했다. 이 감독은 1·2차전에 네일과 올러를 차례로 내세우고, 준PO에서 등판하지 않은 좌완 베테랑 양현종은 광주에서 열리는 3·4차전 등판을 준비할 계획이라고 밝혔다.
삼성에 좌타자가 많은 만큼 좌완 불펜의 역할도 중요하게 봤다. 이 감독은 "곽도규와 이의리의 역할이 중요할 것 같다"며 "이의리가 오늘 스트라이크를 잘 던져줬다"고 말했다.
KIA는 준PO를 조기에 마치면서 21일부터 24일까지 나흘간 재정비할 시간을 확보했다. 이 감독은 선수들의 컨디션을 점검한 뒤 삼성과의 플레이오프에 나설 계획이다.
football1229@newspim.com