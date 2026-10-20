이석연, '盧 사위' 곽상언 후원회장 맡아…"진영 박수보다 양심 정치인 후원"

AI 핵심 요약beta
- 곽상언 민주당 의원은 20일 이석연 전 위원장이 후원회장을 맡는다고 밝혔다.
- 이 전 위원장은 당론보다 헌법과 정치적 양심을 중시해 곽 의원을 후원했다.
- 곽 의원은 당론과 양심에 따라 법왜곡죄·형소법 개정안에 반대했다고 설명했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 고(故) 노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 더불어민주당 의원은 20일 이석연 전 이재명 대통령 직속 국민통합위원장이 자신의 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔다.
곽 의원은 이날 페이스북을 통해 "이석연 전 대통령 직속 국민통합위원장님께서 국회의원 곽상언의 후원회장을 맡아주시기로 했다"며 "위원장님의 뜻깊은 결정에 무거운 책임감을 느낀다"라고 했다.
곽 의원은 "위원장님께서는 이번 결정이 더불어민주당의 모든 정치노선에 전적으로 동의하기 때문은 아니라고 하셨다"라며 "당론보다 헌법을 앞세우고, 진영의 일시적인 박수보다 자신의 정치적 양심을 선택하는 정치인을 후원하기 위해서라고 했다"고 전했다.
또 "위원장님께서 정치적 대립이나 사적 인연보다, 한 정치인의 국민을 위한 소신과 공적 가치판단을 중요하게 여기신 것"이라고 밝혔다.
곽 의원은 이 전 위원장이 헌법재판소 제1호 헌법연구관을 시작으로 경제정의실천시민연합 사무총장과 법제처장을 역임했다고 소개했다.
참여정부 시절 신행정수도 건설을 위한 특별조치법을 비롯한 여러 정책에 헌법적 문제를 제기했던 사실을 거론하며 정치적 상황에 따라 소신을 바꾸지 않았다고도 했다.
곽 의원은 민주당 소속 의원으로서 당론과 정치적 양심에 대한 자신의 입장도 설명했다.
그는 "민주당 소속 국회의원으로 우리 당이 추구하는 가치와 역할을 믿는다"라면서도 "그러나 모든 당론이 국회의원 각자의 가치 판단과 정치적 양심을 대신할 수는 없다"라고 강조했다.
특히 법왜곡죄 도입과 형사소송법 개정안에 반대표를 던진 사실을 언급했다.
그는 "법왜곡죄 도입과 형사소송법 개정안에 반대표를 던진 것도 이러한 판단에 따른 것"이라며 "국민을 위해 정치적 의사를 결정해야 한다는 소신과 국민으로부터 입법권을 위임받은 국회의원의 기본적인 책무에 근거한 것"이라고 설명했다.
이 전 위원장과 앞으로 모든 정치적 사안에서 같은 입장을 취하지는 않을 것이라는 점도 밝혔다.
곽 의원은 "위원장님과 내가 앞으로 모든 정치적 결정에 있어 같은 의견을 내거나 같은 결정을 내릴 수는 없을 것"이라며 "하지만 서로의 차이를 존중하고 함께 지켜야 할 원칙이 있기에 진영을 넘어 함께할 수 있다고 믿는다"라고 했다.
이어 "또 위원장님의 후원을 내 모든 판단에 대한 동의로 여기지 않겠다"라며 "오히려 잘못된 판단에 대해서는 분명하게 지적해 주시기를 바라며 그 비판의 소리에 귀 기울이겠다"라고 밝혔다.
chogiza@newspim.com