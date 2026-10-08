민주당 사하을 기초의원들 "조경태, 노 대통령 묘소 참배…복당 절대 반대"

AI 핵심 요약beta
- 부산 사하을 민주당 기초의원들이 8일 조경태 복당 반대를 밝혔다.
- 의원들은 조경태의 노무현 묘소 참배를 정치적 행보라고 비판했다.
- 민주당은 정치 위기 인사의 피난처가 될 수 없다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산 사하을 기초의원들이 조경태 국회의원(국민의힘, 부산 사하을)의 고(故) 노무현 전 대통령 묘소 참배와 관련해 민주당 복당 가능성을 차단하고 나섰다.
민주당 사하을 기초의원들은 8일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "조경태는 철새 행각의 도구로 노무현 대통령을 이용하지 마라"고 밝혔다.
이들은 "2016년 1월, 민주당의 이름으로 세 번이나 국회의원 당선된 조경태 의원이 당원들의 가슴에 비수를 꽂고 새누리당으로 떠났던 날을 생생히 기억한다"며 "일각에서 조 의원의 민주당 복당 가능성이 거론되고 있다"고 직격했다.
오는 9일 예정된 조 의원의 노무현 전 대통령의 묘소 참배와 관련해 "노무현 대통령을 추모하기 위해서인가, 아니면 자신의 정치생명을 연장하기 위해서 인가"라며 "2008년 봉하마을에서 노무현 대통령과 언쟁을 벌이고 대통령의 태도를 공개적으로 비판했던 사람"이라고 날을 세웠다.
의원들은 "2012년 당시 문재인 대선주자를 향해 자질 부족, 기회주의, 패권주의를 운운하며 노무현 대통령 서거의 책임까지 거론했던 사람"이라며 "2019년 부산 한복판에서 문재인 대통령을 향해 '이노무 대통령'이라는 표현까지 사용하며 대통령 퇴진운동을 주장했었다"고 목소리를 높였다.
그러면서 "조 의원이 지난 6월까지만 해도 한동훈 의원의 국민의힘 복당을 요구하며 보수 재건을 이야기했지만 8월 국민의힘에서 당원권 정지 2년 6개월 중징계를 받았다"며 "출마 길이 막히자 민주당으로 돌아오려는 것인가"라고 반문했다.
이들은 "민주당은 정치적 위기에 몰린 사람의 피난처가 아니다. 몇몇 정치인이 밀실에서 거래할 수 있는 사유물은 더더욱 아니다"라며 "선거에서 패배하고도 다시 일어섰던 당원들의 헌신을 기억한다. 그분들이 지켜온 민주당의 가치와 자존심을 누군가의 정치잭 생존을 위해 내어줄 순 없다"고 쓴소리를 던졌다.
또 "이 자리에서 분명히 선언한다. 저희는 조 의원의 민주당 복당을 절대 반대한다"면서 "국민의힘에서 설 자리가 좁아졌다면 그 책임은 스스로 져라. 혹여나 민주당을 새로운 정치적 둥지로 삼으려 하지 마라. 어떠한 경우에도 절대 반대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com