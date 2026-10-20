[준PO] 궁지 몰린 LG 염경엽 감독의 진단..."지키는 야구는 대등, 결국 타선 터져야"

AI 핵심 요약beta
- 염경엽 감독은 20일 KIA와 준PO 3차전을 앞두고 타선 반등을 강조했다
- LG는 1·2차전에서 4득점에 그치며 시리즈 2패로 벼랑 끝에 몰렸다
- 오지환·송찬의를 중심타선에 배치하며 잠실에서 반격을 노렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 벼랑 끝에 몰린 LG의 염경엽 감독이 타선의 반등을 강조했다. 앞선 두 경기에서 투수진이 비교적 제 역할을 했지만 타선이 득점 기회를 살리지 못한 만큼, 결국 방망이가 터져야 반격할 수 있다는 판단이다.
LG는 20일 오후 6시 30분 서울 잠실야구장에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3차전을 치른다.
LG는 지난 17일 광주에서 열린 1차전에서 1-5, 18일 2차전에서 3-6으로 패하며 시리즈 전적 2패로 몰렸다. 이날도 패하면 가을야구가 끝난다. 올 시즌을 끝으로 재개발을 앞둔 잠실야구장에서의 마지막 공식 경기가 될 수도 있다.
염 감독은 경기 전 "오늘 핵심은 결국 타선이다. 상대와 타격 싸움에서 이겨야 한다"라고 강조했다.
LG가 2연패를 당한 가장 큰 이유 중 하나는 타선의 침묵이다. LG는 준PO 1, 2차전에서 총 16안타를 기록했지만 득점은 4점에 불과했다. 1차전에서는 송찬의의 솔로 홈런으로 얻은 한 점이 전부였고, 2차전에서는 KIA보다 많은 9안타를 때려내고도 3득점에 그쳤다.
특히 두 경기에서 삼진 18개와 병살타 2개를 기록하며 어렵게 만든 득점 기회를 번번이 놓쳤다. 2차전에서는 선발 임찬규가 0.1이닝 5실점으로 무너졌지만 불펜진이 남은 7.2이닝을 1실점으로 막아냈다. 타선이 조금만 더 힘을 냈다면 충분히 추격을 노릴 수 있었던 경기였다.
염 감독도 "1, 2차전에서 드러났듯이 결국 타선 싸움에서 이길 수 있어야 한다"라며 "2차전에서 임찬규가 일찍 무너졌지만 전체적으로 지키는 야구에서는 거의 대등하게 왔다고 생각한다"라고 돌아봤다.
KIA와 가장 큰 차이는 해결사의 존재였다. KIA는 1차전에서 김도영이 홈런 2개를 포함해 4타점을 올리며 승리를 이끌었다. 2차전에서도 김선빈과 나성범, 해럴드 카스트로 등이 중요한 순간 적시타를 터뜨렸다.
반면 LG는 중심타선이 좀처럼 제 역할을 하지 못했다. 정규시즌 타율 0.338, 39홈런, 122타점을 기록한 오스틴 딘은 1, 2차전에서 7타수 1안타에 그쳤고, 4번 타자 문정빈도 삼진 4개를 당하며 득점 기회를 살리지 못했다.
염 감독은 "KIA는 김도영, 박재현, 카스트로 세 명이 중심에서 잡아주고 있다"라며 "우리도 경기를 풀 수 있는 사람이 해결해야 하지 않나 싶다"라고 말했다. 이어 "결국 타선에서 두세 명이 물꼬를 터주는 타자가 나와야 한다"고 강조했다.
이를 위해 선발 라인업에도 변화를 줬다. LG는 박해민(중견수)-오지환(유격수)-오스틴(지명타자)-송찬의(좌익수)-문보경(3루수)-문정빈(1루수)-문성주(우익수)-박동원(포수)-구본혁(2루수) 순으로 타순을 구성했다. 가장 눈에 띄는 변화는 2번 타순이다. 앞선 두 경기에서 홍창기와 송찬의가 맡았던 자리에 오지환이 배치됐다.
염 감독은 "포스트시즌뿐만 아니라 올 시즌 최대 고민이 2번 타순이었다"라며 "오지환을 2번에 올리자는 의견이 많이 나왔다. 오늘 터질 것이라고 믿겠다"라고 설명했다.
4번 타자도 바뀌었다. 앞선 두 경기에서 4번을 맡았던 문정빈이 6번으로 내려갔고, 송찬의가 중심타선의 중책을 맡는다. 염 감독은 "지금은 문정빈보다 송찬의가 타격감이 좋은 것 같다. 그래서 송찬의를 위로 올렸다"라고 밝혔다.
우익수 자리에는 문성주가 처음으로 선발 출전한다. 1차전 홍창기, 2차전 이재원이 기대에 미치지 못하자 또 다른 카드를 꺼냈다. 염 감독은 "타격 파트와 전력분석에서 문성주가 최근 타격 훈련을 하는데 감이 나쁘지 않다고 한다"라며 기용 배경을 설명했다.
선발투수는 카를로스 카라스코다. 카라스코는 지난 14일 두산과의 와일드카드 결정전에서 6이닝 1실점으로 호투하며 승리투수가 됐다. 다만 지난 3일 KIA전에서는 4.1이닝 4실점으로 고전했다. 카라스코가 마운드에서 버텨주는 것도 중요하지만, 염 감독이 강조한 승부처는 결국 타선이다. 2경기에서 단 4점에 그친 공격력이 살아나지 못한다면 반전을 기대하기 어렵다.
"결국 타격에서 이겨야 한다." 염 감독의 말처럼 LG에 필요한 것은 결정적인 순간 경기를 풀어줄 해결사다. 타순까지 바꾸며 마지막 승부수를 던진 LG가 잠실에서 침묵했던 방망이를 깨울 수 있을지 주목된다.
wcn05002@newspim.com