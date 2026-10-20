[ETF 시황] 증시 급락에 인버스 ETF 강세…방산 레버리지는 20% 급락

AI 핵심 요약beta
- 코스피는 20일 3.73% 급락했고 인버스 ETF가 강세를 보였다.
- 방산·조선 레버리지 ETF는 10~20%대 급락했다.
- 인도네시아·중국 휴머노이드로봇 ETF는 상대적으로 선전했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
PLUS K방산레버리지 20.27%↓ 등 방산 테마 ETF 일제히 하락
인도네시아·휴머노이드 로봇 ETF는 강세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 3% 넘게 하락하면서 20일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 지수 방향과 업종별 수급 변화에 따라 ETF 수익률이 엇갈렸다. 지수 하락에 베팅하는 인버스 상품이 강세를 보였지만, 방산·조선 관련 ETF는 큰 폭으로 떨어졌다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 전 거래일 대비 8.90% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 PLUS 200선물인버스2X(8.17%), TIGER 200선물인버스2X(8.11%), KODEX 200선물인버스2X(7.77%), KIWOOM 200선물인버스2X(7.69%) 등 지수 하락에 베팅하는 상품이 상위권에 올랐다.
이는 국내 증시가 큰 폭으로 하락한 영향이다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 215.27포인트(3.73%) 내린 5552.74에 거래를 마쳤다. 삼성전자(-2.98%), SK하이닉스(-4.23%), SK스퀘어(-5.00%), 현대차(-4.91%) 등 시가총액 상위 종목도 대체로 약세를 나타냈다.
특히 방산·조선 관련 레버리지 ETF의 낙폭이 두드러졌다. PLUS K방산레버리지는 20.27% 하락해 전체 ETF 가운데 가장 큰 하락률을 기록했다. KODEX 방산TOP10레버리지(-19.12%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(-13.90%), TIGER 200에너지화학레버리지(-11.70%), KODEX 2차전지산업레버리지(-11.30%) 등도 큰 폭으로 떨어졌다.
레버리지·인버스를 제외하면 인도네시아와 중국 휴머노이드 로봇 관련 ETF가 상대적으로 선전했다. ACE MSCI인도네시아(합성)는 5.21% 상승했고, TIGER 차이나휴머노이드로봇(3.74%), KODEX 차이나휴머노이드로봇(3.15%), ACE 미국IT인터넷(합성 H)(2.57%), TIGER 원유선물Enhanced(H)(2.27%) 등이 뒤를 이었다.
반면 ACE K방산TOP5+는 10.26% 하락했다. PLUS K방산(-10.26%), TIGER K방산&우주(-9.88%), KODEX 방산TOP10(-9.83%), SOL K방산(-9.39%) 등도 하락 폭이 컸다.
테마별로는 인도네시아 관련 ETF가 평균 5.21% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했다. 이 외에 원유(2.06%), 글로벌 휴머노이드로봇(0.70%), 팔란티어(0.40%), 테슬라(0.28%) 테마가 강세를 보였다.
기후변화솔루션(-6.29%), 조선(-6.23%), 2차전지(-5.10%), 방산(-5.03%), 소재·부품·장비(-4.90%) 관련 ETF는 부진했다.
rkgml925@newspim.com