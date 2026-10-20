코스닥협회, 한림대 한강성심병원과 화상재해 예방·대응 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 코스닥협회는 20일 한림대 한강성심병원과 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 코스닥기업 화상재해 예방과 의료지원 체계를 구축했다
- 화상환자 진료 연계와 예방교육, 긴급대응 핫라인을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
회원사 임직원 안전 확보 위한 의료지원 협력
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥협회는 한림대학교 한강성심병원과 코스닥협회 회원사의 화상재해 예방 및 대응체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 코스닥기업의 화상재해 예방을 위한 안전보건 협력체계를 마련하고, 사고 발생 시 신속하고 전문적인 의료지원을 제공하기 위해 추진됐다. 이를 통해 중대재해 예방과 회원사 임직원의 생명·건강 보호에 기여한다는 계획이다.
양 기관은 협약에 따라 ▲화상환자 발생 시 신속한 진료 연계 및 대응체계 구축 ▲화상재해 예방 교육·캠페인 등 안전보건활동 협력 ▲화상환자 긴급 대응을 위한 핫라인 연락체계 구축 등을 추진할 예정이다.
이동훈 코스닥협회 회장은 "이번 협약이 코스닥기업의 화상재해 예방과 사고 발생 시 신속하고 전문적인 의료지원에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 한림대학교 한강성심병원과 긴밀히 협력해 회원사 임직원의 생명과 건강을 보호하고, 중대재해 대응 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com