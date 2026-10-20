[프로야구] 힐리어드, 9~10월 MVP…외국인 최초 한 시즌 2회 수상

AI 핵심 요약beta
- KBO는 20일 샘 힐리어드를 9~10월 월간 MVP로 선정했다
- 힐리어드는 32경기에서 타율 0.326, 14홈런, 40타점을 기록했다
- 외국인 선수 최초로 한 시즌 두 차례 월간 MVP에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KT 위즈 외국인 타자 샘 힐리어드가 KBO 리그 역사를 쓰며 2026 신한 SOL KBO 리그 9~10월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
한국야구위원회(KBO)는 힐리어드가 기자단 투표 35표 중 11표(31.4%), 팬 투표 46만 4,84표 중 27만 1,145표(58.9%)를 얻어 총점 45.16점으로 9~10월 월간 MVP에 올랐다고 20일 발표했다. 압도적인 팬 투표 지지를 얻어 총점 24.88점을 기록한 페드로 아빌라(SSG 랜더스)를 크게 제쳤다.
힐리어드는 9~10월 32경기에서 타율 0.326, 14홈런, 40타점을 몰아치며 KT 타선을 이끌었다. 홈런과 타점 부문 단독 1위에 올랐고 득점(33개)과 장타율(0.697) 2위, 안타(43개) 3위를 기록하는 등 공격 전 부문 상위권에 이름을 올렸다. 지난 7일 수원 삼성 라이온즈전 마지막 타석에 이어 11일 대구 삼성전 첫 두 타석 연속 홈런으로 개인 첫 3연타석 아치를 그리며 팀의 정규시즌 우승을 완성했다.
지난 7월에 이어 시즌 두 번째 월간 MVP를 거머쥔 힐리어드는 KBO 리그 최초 기록을 세웠다. 2010년 월간 MVP 시상 정례화 이후 한 시즌 2회 수상은 2010년 류현진·이대호, 2014년 강정호, 2019년 양현종, 2022년 이정후, 2024년 김도영에 이어 역대 7번째다. 외국인 선수로는 리그 역사상 최초의 대기록이다. 힐리어드에게는 상금 300만 원과 트로피가 수여된다.
psoq1337@newspim.com