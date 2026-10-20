엠엑스로보틱스, 中 OMH와 물류 자동화 사업 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 엠엑스로보틱스가 20일 중국 OMH와 물류 자동화 협약을 체결했다
- 양사는 한국·인도·미국·중국에서 설비와 로봇 공동사업을 추진한다
- 글로벌 프로젝트에 상대 제품을 적용하고 교차 공급을 검토한다
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로봇·반송설비 상호 공급으로 해외사업 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 물류 자동화·로봇 전문기업 엠엑스로보틱스가 중국 물류 자동화 기업 OMH Science Group과 물류 자동화 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 양사가 보유한 물류 자동화 설비와 로봇 시스템 기술, 영업 네트워크를 결합해 한국과 인도, 미국, 중국 등 주요 시장에서 공동 사업을 추진하기 위해 마련됐다.
양사는 각사가 수주하거나 추진 중인 글로벌 프로젝트에 상대방의 제품과 솔루션을 적용하는 방안을 검토한다. 물류 자동화와 반송 설비 분야에서 교차 공급을 비롯한 공동 사업 개발도 추진할 계획이다.
엠엑스로보틱스가 한국과 인도, 미국 등에서 프로젝트를 수주할 경우 OMH가 경쟁력을 보유한 랙(Rack), 레일주행차량(RGV), 컨베이어 등의 공급 기회를 검토한다.
OMH가 중국 내 프로젝트를 수주할 경우에는 엠엑스로보틱스의 EMS, STC, 갠트리 로봇 등 물류 자동화 설비의 공급을 우선적으로 검토할 예정이다.
엠엑스로보틱스 관계자는 "이번 협력의 가장 큰 의의는 양사가 물류자동화 설비 및 로봇시스템 시장에서 각자의 특화 제품과 거점 시장을 바탕으로 상호 보완적인 역할을 수행한다는 점에 있다"며 특히 "국내 물류 자동화 설비 및 로봇시스템 시장은 경쟁이 치열하고 중국 시장은 로컬 업체의 진입 장벽이 높은 상황에서, OMH의 경쟁력이 있는 제품군과 중국 내 강력한 영업 인프라가 엠엑스로보틱스의 글로벌 성장에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
한편 OMH Science Group은 1995년 설립돼 2015년 중국 선전증권거래소에 상장한 물류 자동화 기업이다. 지능형 자동화 물류 시스템과 스마트공장 솔루션을 공급하고 있다.
자동차·전기차 생산라인의 컨베이어 시스템과 배터리 공정 자동화 설비를 비롯해 물류센터용 창고관리시스템(WMS), 무인운반차(AGV), 고속 분류 시스템 등을 구축하고 있다. 회사 측에 따르면 스마트 물류와 자동화 입체창고 관련 특허를 180개 이상 보유하고 있다.
winter1004@newspim.com