김기문 중기중앙회장 "AI 격차가 양극화 키운다…중소기업 경쟁력 확보 시급"

AI 핵심 요약beta
- 김기문 회장은 20일 중소기업 AI 격차 대응을 강조했다
- 중소기업 현장에서는 경제 양극화가 심화하고 있다고 진단했다
- 정부·기관·중소기업계가 AI 3대 강국 도전에 나서야 한다고 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 중소기업인 400여 명 참석
[제주도=뉴스핌] 이석훈 기자 = 김기문 중소기업중앙회장은 "K자형 양극화 구조 속에서 대기업과 중소기업 간의 AI(인공지능) 기술 및 활용 격차는 양극화 속도를 더욱 가속할 것"이라며 "중소기업 현장에서도 AI 도입의 필요성을 깊이 인식하고 단계적인 대응책을 마련해 나가야 할 시점"이라고 강조했다.
김기문 회장은 20일 제주 롯데호텔에서 열린 '2026 중소기업 리더스포럼'에 참석해 이같이 밝혔다. 김 회장은 최근 한국 경제 상황에 대해 "주력 업종을 중심으로 호황 기류가 이어지고 있지만, 중소기업 현장에서는 법인파산과 은행 연체율이 최고치를 기록하고 임금체불액이 2조원을 넘어설 만큼 양극화가 심화하고 있다"고 진단했다.
특히 한국 산업 생태계가 중대한 분수령에 직면했다는 진단도 내놓았다. 글로벌 시장에서 AI 기술이 전 산업의 생존을 가르는 핵심 인프라로 자리 잡은 만큼, 대기업 편중을 넘어선 전방위적인 체질 개선이 시급하다는 판단이다.
김기문 회장은 "대한민국이 글로벌 AI 3대 강국으로 진입하지 못한다면 우리 산업 전체가 퇴보할 수밖에 없는 절박한 상황"이라며 "정부와 유관기관, 그리고 중소기업계 모두가 뜻을 모아 적극적으로 준비해야 한다"고 당부했다.
한편 올해로 19회째를 맞이한 '중소기업 리더스포럼'은 전국 업종 및 지역별 중소기업인 400여 명이 한자리에 모여 중소기업의 혁신과 성장 전략을 논의하는 경제계 대표 포럼이다.
매년 급변하는 경영 환경 속 주요 현안을 점검하고 정책 아젠다를 제시하며 중소기업계 최고의 정보 교류 및 정책 소통의 장으로 평가받고 있다. 올해는 10월 20일부터 23일까지 3박 4일간 '중소기업과 함께, AI 3대 강국으로'라는 주제로 개최된다.
포럼 개막식은 조정식 국회의장과 한성숙 국무총리의 영상 축사로 시작됐으며, 이어 소설가 김홍신 작가의 특별 강연이 진행됐다. 행사 둘째 날인 21일에는 김기문 회장을 비롯해 박영선 재정경제부 전략경제자문단 위원장 등 민·관·학 전문가들이 참석하는 '피지컬 AI시대, 중소기업의 혁신전략 토론회'가 개최돼 구체적인 중소기업 지원 방안을 논의할 예정이다.
stpoemseok@newspim.com