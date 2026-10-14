중기중앙회, '제5회 스테인리스 中企 아이디어 공모전' 시상식 개최

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회와 한국철강협회는 14일 스테인리스 아이디어 공모전을 개최했다
- 16개 기업 중 디에스피 등 최종 6개 기업이 수상작으로 선정됐다
- 수상기업에는 장관상 1000만원 등 상생지원금이 수여됐다
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스테인리스 소재 신수요 창출 및 대·중소기업 상생협력 일환
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 중소기업중앙회는 한국철강협회와 공동으로 서울 여의도 중기중앙회에서 '제5회 스테인리스 중소기업 아이디어 공모전 시상식'을 개최했다고 14일 밝혔다.
올해로 5회째를 맞은 이번 공모전은 스테인리스 소재를 활용한 제품 및 기술 분야의 중소기업 우수 아이디어를 발굴하고, 대·중소기업 간 상생협력과 철강 신수요 창출을 도모하기 위해 기획됐다.
이번 공모전에는 총 16개 중소기업이 참가했다. 시장성, 기술성, 혁신성, 실현 가능성 등을 기준으로 진행된 1차 서류 심사와 2차 발표 평가를 거쳐 최종 6개 기업이 수상작으로 선정됐다.
산업통상자원부 장관상은 특수코팅 기술을 적용한 프리미엄 스테인리스 다이닝 테이블 매트를 선보인 디에스피가 수상했다. 중소벤처기업부 장관상은 스테인리스 모듈형 빗물 순환 벤치를 개발한 태광물탱크에 돌아갔다.
중소기업중앙회장상은 석재 및 타일 내·외벽 고정용 건식 공법을 개발한 태왕금속앙카안전과 액화수소 연료탱크 중량 감소를 위한 용기 형상 및 적용 모빌리티를 개발한 티엠씨가 각각 받았다.
이어 한국철강협회장상에는 콘크리트 수처리시설용 스테인리스 라이닝 플랫폼을 개발한 한삼코라와 데이터센터 냉각용 스테인리스 전열관을 개발한 로버스텍이 이름을 올렸다.
수상기업에는 산업부 및 중기부 장관상의 경우 각 1000만원, 중기중앙회장상과 철강협회장상의 경우 각 500만원의 상생지원금이 수여된다.
양찬회 중기중앙회 전무이사는 "이번 공모전이 중소기업의 창의적인 아이디어가 새로운 사업 기회로 이어지는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 대·중소기업 간 다양한 협력사업을 통해 중소기업의 새로운 도전을 뒷받침하고, 지속적인 성장 기회를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com