중기중앙회 '노란우산', 정다운 우리말 상표 선정

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회 노란우산이 6일 우리말 상표상을 받았다.
- 노란색과 우산 이미지를 결합해 보호와 희망 뜻을 담았다.
- 중기중앙회는 친숙한 브랜드 가치 확산에 힘쓰겠다 했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 '노란우산'이 지난 6일 '2026년 우리말 상표 디자인 선정대회'시상식에서 '정다운 우리말 상표'로 선정돼 국립국어원장상을 수상했다고 7일 밝혔다.
이번 대회는 문화체육관광부와 국립국어원의 후원으로 우수한 우리말 상표를 발굴하고 우리말 사용을 확산하기 위해 지식재산처가 매년 주최하고 있다.
'노란우산'은 비와 바람을 막아주는 '우산'의 이미지에 따뜻함과 희망, 보호를 상징하는 '노란색'을 결합해, 소기업·소상공인을 든든하게 보호하고 희망찬 내일을 함께한다는 의미를 담고 있다.
이창호 중소기업중앙회 공제사업단장은 "이번 수상은 '노란우산'이 가진 우리말 상표로서의 친근함과 브랜드 가치를 인정받았다는 점에서 뜻깊다"며 "앞으로도 노란우산이 소기업·소상공인에게 더욱 친숙하게 다가갈 수 있도록 브랜드 가치를 높이고, 그 의미를 널리 알리는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
중소기업중앙회가 운영하는 노란우산공제는 2007년 출범 이후 소기업· 소상공인의 폐업·노령 등에 대비한 생활안정과 사업재기를 지원하는 사회안전망으로 자리매김하고 있다.
tack@newspim.com