중기중앙회 서울본부, 車검사 장비 업체 오토기기 현장 탐방

AI 핵심 요약beta
- 중기중앙회 서울본부는 12일 오토기기서 현장 탐방을 개최했다
- 포럼 회원들은 자동차 검사·정비기기 생산시설과 제조공정을 살폈다
- 오토기기는 기술개발과 국산화로 국내외 경쟁력 강화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회 서울지역본부는 서울 BIZ-UP CEO 포럼과 공동으로 지난 12일 경기도 광주시에 위치한 회원사 ㈜오토기기에서 현장 탐방 행사를 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 회원사의 생산·연구개발 현장을 직접 방문해 우수 기술과 경영 노하우를 공유하고 회원사 간 교류와 협력을 확대하기 위해 마련됐다.
이날 포럼 회원들은 곽상준 ㈜오토기기 부사장의 안내로 회사의 주요 사업과 기술개발 현황에 대한 설명을 듣고 자동차 검사·정비기기 생산시설과 주요 제조 공정을 살펴봤다.
㈜오토기기는 자동차 검사·정비기기와 산업용 기계·장비 등을 개발·생산하는 전문기업으로, 자동차 정기검사용 검사시스템을 비롯해 전조등 시험기, 배출가스 측정기, 도장부스 등 다양한 장비를 생산하고 있다.
곽상준 ㈜오토기기 부사장은 "그동안 축적해 온 자동차 검사·정비기기 분야의 기술력과 생산현장을 포럼 회원들에게 직접 소개할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 기술개발과 국산화를 통해 국내 자동차 검사기술의 경쟁력을 높이고 해외시장 진출도 확대해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com