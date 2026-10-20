맥플랜 한 달 판매량 100만개…CJ웰케어, 제품군 다각화

AI 핵심 요약beta
- CJ웰케어가 20일 맥플랜 제품 누적 판매량 100만개를 돌파했다
- 맥플랜은 출시 한 달 만에 2030 소비자 호응을 얻으며 판매를 확대했다
- CJ웰케어는 단백질 쉐이크와 구미에 이어 RTD 음료를 선보일 계획이다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ웰케어의 식이섬유 기반 브랜드 '맥플랜(MACPLAN)'이 출시 한 달 만에 누적 판매량 100만개를 넘어섰다. 회사는 단백질 쉐이크와 구미에 이어 음료로 제품군을 넓힐 계획이다.
CJ웰케어는 지난 9월 선보인 '맥플랜 데일리 프로틴 쉐이크' 3종과 '맥플랜 비움구미' 등 브랜드 제품의 누적 판매량이 100만개를 돌파했다고 20일 밝혔다.
이달 8일 올리브영 온라인몰 '오늘의 특가' 행사에서는 하루 구매량이 평소의 9배로 늘었다. 회사는 식이섬유와 단백질을 함께 섭취할 수 있다는 점이 건강과 식단 관리에 관심이 높은 2030 소비자에게 호응을 얻었다고 분석했다.
맥(MAC)은 '장내 미생물용 탄수화물(Microbiota-Accessible Carbohydrates)'을 뜻한다. 회사는 장내 유익균의 먹이가 되는 식이섬유에 주목해 제품을 기획했다고 설명했다.
데일리 프로틴 쉐이크는 한 팩에 MAC 식이섬유 4g과 단백질 20g을 담았다. 난소화성말토덱스트린과 그린바나나, 구아검, 알긴산, 베타글루칸 등을 배합했으며 비타민·미네랄 10종과 필수아미노산 8종도 포함했다.
제품은 초코·피넛버터·딸기요거트 등 3가지 맛이다. 파우치에 물이나 우유를 넣고 섞어 마시는 방식으로 휴대성과 섭취 편의성을 높였다.
CJ웰케어는 바로 마실 수 있는 RTD 영양음료 등으로 제품군을 확대할 방침이다.
nrd@newspim.com