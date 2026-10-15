삼양사, 식이섬유 '케스토스' 일본 첫선…스페셜티 소재 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼양사는 15일 일본 Hi Japan 2026에서 케스토스를 처음 선보였다.
- 삼양사는 알룰로스 등 소재로 당류 저감·식이섬유 강화 방안을 제안했다.
- 삼양사는 해외 고객사 확보와 식품소재 판로 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼양사가 일본에서 결정형 식이섬유 소재 '케스토스'를 처음 선보인다. 대체 감미료와 식이섬유를 활용한 식품 개발 방안을 제안하며 현지 고객사 확보에 나선다.
삼양사는 지난 14일부터 16일까지 일본 도쿄에서 열리는 식품소재 전시회 '헬스 인그리디언츠 재팬(Health Ingredients Japan, 이하 Hi Japan) 2026'에 참가한다고 15일 밝혔다.
Hi 재팬은 600여 개 글로벌 식품소재 기업과 유통사가 참가하고 3만 명 이상의 식품업계 종사자가 방문하는 일본 최대 규모의 식품 소재 전시회다. 삼양사는 현지 고객사 발굴과 판로 확대를 위해 올해로 6년째 참가하고 있다.
이번 전시에서는 알룰로스와 난소화성말토덱스트린, 케스토스 등 스페셜티 식품소재를 소개한다. 해당 소재를 적용한 고객사 제품과 기능성 연구 결과도 함께 선보여 당류 저감과 식이섬유 강화 방안을 알린다.
일본 시장에 처음 소개하는 케스토스 브랜드는 '화이버노바(Fibernova)'다. 회사에 따르면 프락토올리고당(FOS)을 99% 이상 함유한 결정형 프리바이오틱스 소재로, 수분을 흡수하는 성질이 낮아 잘 뭉치지 않고 물에 쉽게 녹는다. 분말 음료와 스틱형 분말 식품 등에 활용할 수 있다.
단맛은 설탕의 약 30% 수준이며 당류 함량은 약 1%다. 삼양사는 이를 바탕으로 당류를 줄이면서 식이섬유를 보충하려는 식음료 개발 수요에 대응할 계획이다.
방문객이 소재의 맛과 활용성을 확인할 수 있는 시식 행사도 마련했다. 알룰로스와 난소화성말토덱스트린을 활용한 이온음료와 비타민C 펙틴 구미를 제공한다.
삼양사는 해외 고객사 확보와 판로 확대에 나서고 있다. 올해 3월 미국 천연식품박람회 'NPEW 2026', 5월 일본 국제식품소재박람회 'IFIA Japan 2026', 7월 미국 식품소재전시회 'IFT 2026'에 참가했으며, 오는 28일에는 미국 식품박람회 '2026 SSG'에 참가할 예정이다.
nrd@newspim.com