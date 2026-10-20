'우리들의 발라드 2', 4라운드 '탑백귀' 모집…11월 3일까지 신청

AI 핵심 요약beta
- SBS가 20일 ‘우리들의 발라드2’ 4라운드 평가단을 모집했다
- 탑백귀는 참가자 무대를 직접 보고 평가하는 역할을 맡는다
- 신청은 3일까지며 선정자는 14일 녹화에 참여한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 오디션 프로그램 '우리들의 발라드 2'가 참가자들의 무대를 직접 보고 평가할 4라운드 '탑백귀'를 공개 모집한다.
지난해에 이어 올해도 '첫 방송 대박'을 터트리며 '발라드 신드롬'을 일으키고 있는 '우리들의 발라드 2'는 사상 최초의 150표 만점 득표수를 기록한 박예승을 비롯해 허채민, 김소연, 임바다 등 1라운드부터 화제의 참가자들이 쏟아지며 시청자들의 큰 관심을 끌고 있다.
이번에 모집하는 '탑백귀'는 4라운드 녹화에 참여해 참가자들의 무대를 직접 보고 평가할 수 있는 기회가 주어진다. 누구보다 먼저 '확신의 대중픽'을 알아봤다고 자부한다면, 뜨는 노래, 뜨는 가수는 누구보다 먼저 알아봤던 '탑백귀'라면 남녀노소 누구나 '탑백귀' 신청이 가능하다.
신청 기간은 오늘(20일)부터 다음달 3일까지 지원할 수 있으며, 지원 방법은 SBS '우리들의 발라드' 공식 홈페이지를 통해 온라인 접수가 가능하다. 추첨을 통해 '탑백귀'에 선정되면 다음달 14일(토)에 진행되는 '우리들의 발라드2' 4라운드 녹화에 참여할 수 있다
한편, '우리들의 발라드 2'는 전 회차 2049 시청률 월요 예능 1위, 넷플릭스 한국 시리즈 예능 부문 1위, 3회 만에 온라인 누적 조회수 4천만뷰 돌파, 첫 회 만에 음원사이트 차트 인 등 매회 기록적인 수치로 대세 예능임을 입증했다.
moonddo00@newspim.com