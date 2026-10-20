극동건설, 금천 시흥동 정비사업 수주…LH참여형 공략

AI 핵심 요약beta
- 극동건설은 20일 서울 금천구 시흥동 사업 시공사로 선정됐다
- LH 참여로 지하 4층~지상 20층, 231가구를 조성한다
- 극동건설은 공공참여형 정비사업 수주를 확대할 방침이다
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'더 케이하우스' 특화설계 제안
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 극동건설이 공공참여형 정비사업을 중심으로 서울·수도권 수주 확대에 나섰다. 공공기관이 참여하는 사업 추진 기반에 민간의 특화설계와 브랜드를 결합해 자금조달 위험을 관리하고 주거 상품성을 높인다는 전략이다.
20일 극동건설은 지난 17일 열린 서울 금천구 시흥동 1003번지 일원 '한국토지주택공사(LH) 참여형 가로주택정비사업' 시공사 선정 총회에서 최종 시공사로 선정됐다고 밝혔다.
이 사업은 LH가 공동 시행자로 참여해 노후 주거지에 지하 4층~지상 20층, 4개동, 총 231가구의 공동주택과 부대복리시설을 조성하는 사업이다.
극동건설은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위험을 고려해 공공참여형 사업지를 선제적으로 발굴하는 데 주력하고 있다. LH가 참여하는 사업 추진 기반에 민간의 특화설계와 브랜드를 결합해 사업성을 높이는 전략이다.
이번 사업에서도 LH 참여에 따른 사업 추진 기반과 시흥동 일대의 주거환경 개선 수요에 주목해 초기부터 수주를 준비했다. 두 차례 입찰에 모두 단독으로 참여했다. 조합은 두 차례 유찰 이후 극동건설을 우선협상대상자로 지정하고 수의계약 절차를 진행했다.
수의계약 전환 이후에는 주거 상품성 강화에 집중했다. 단지 고급화와 주거 편의성 향상을 위한 특화설계안 '더 케이하우스(The K-House)'를 제안해 조합원들의 호응을 얻었다는 설명이다.
극동건설 관계자는 "건설 경기 침체기일수록 철저한 리스크 관리와 우량 사업지 선별 능력이 기업의 경쟁력"이라며 "시흥동 1003번지 프로젝트를 성공적으로 완수해 서울 서남권 정비사업의 새로운 성공 모델을 제시하겠다"고 말했다.
극동건설은 남광토건·금광기업과의 브랜드 통합을 바탕으로 정비사업 수주를 이어가고 있다. 인천 동아아파트와 극동강변 소규모재건축에 이어 이번 시흥동 사업을 확보했다. 내년 창사 80주년을 앞두고 서울·수도권의 우량 사업지 공략을 강화할 방침이다.
Q. 극동건설이 시공사로 선정된 사업은 무엇인가요?
A. 서울 금천구 시흥동 1003번지 일원에서 추진하는 'LH 참여형 가로주택정비사업'입니다. 극동건설은 지난 17일 열린 시공사 선정 총회에서 최종 시공사로 선정됐습니다.
Q. 사업 규모와 LH의 역할은 무엇인가요?
A. 지하 4층~지상 20층, 4개동, 총 231가구의 공동주택과 부대복리시설을 조성합니다. LH가 공동 시행자로 참여해 노후 주거지의 주거환경을 개선하는 사업입니다.
Q. 시공사 선정은 어떤 절차로 진행됐나요?
A. 극동건설이 두 차례 입찰에 모두 단독으로 참여하면서 입찰이 두 차례 유찰됐습니다. 이후 조합은 극동건설을 우선협상대상자로 지정하고 수의계약 절차를 거쳐 최종 시공사로 선정했습니다.
Q. 극동건설이 제안한 특화설계는 무엇인가요?
A. 단지 고급화와 주거 편의성 향상을 위한 특화설계안 '더 케이하우스(The K-House)'를 제안했습니다. 회사는 수의계약 전환 이후 주거 상품성 강화에 집중했으며, 해당 설계안이 조합원들의 호응을 얻었다고 설명했습니다.
Q. 극동건설의 정비사업 수주 전략은 무엇인가요?
A. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위험을 고려해 공공참여형 사업지를 선제적으로 발굴하고, 민간의 특화설계와 브랜드를 결합해 사업성을 높이는 전략입니다. 남광토건·금광기업과의 브랜드 통합을 바탕으로 수주를 이어가며, 내년 창사 80주년을 앞두고 서울·수도권 우량 사업지 공략을 강화할 계획입니다.
chulsoofriend@newspim.com